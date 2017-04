BSI premiata per il secondo anno consecutivo da KBC

di Daniele Bartolucci BSI - Banca Sammarinese di Investimento, per il secondo anno consecutivo, è stata premiata con il "Quality Recognition Award Euro Cash Clearing" da parte di KBC Bank. Si tratta di un riconoscimento per la qualità dei servizi di pagamento e incasso Vs estero. Come noto, infatti, per tutti i tracciate in divise straniere, siano esse in dollari o franchi svizzeri, più le operazioni in euro extra SEPA, le banche devono eseguire operazioni più complesse e tali operazioni possono incorrere in moltissimi intoppi se non svolte al meglio. Intoppi che si traducono in costi aggiuntivi, a carico della banca ovviamente. Ed è per questo che il premio è un importante riconoscimento internazionale per la qualità del lavoro svolto dall'ufficio estero della BSI, perché certifica che il 99,6% delle operazioni sia stato eseguito senza problemi, soprattutto per il cliente. Il quale magari non si accorge di questo "buon lavoro" se non solo quando non è così buono. A tal punto che può sembrare normale trasferire denaro per esempio in una banca degli Stati Uniti in pochi giorni, quando invece c'è dietro un lavoro importante fatto di precisione e conoscenza delle procedure. Un lavoro che evita perdite di tempo, con bonifici che potrebbero "girare" per più banche, e perdite di denaro, perché ogni banca, giustamente, chiederà un indennizzo per l'elaborazione dell'operazione.