Avviato il cantiere per Via Ranco, la strada che da Coriano porta fino a San Marino

Al via nei giorni scorsi a Coriano (RN) il cantiere per ripristinare la viabilità di via Ranco, la strada che collega il centro abitato con la Repubblica di San Marino. Alla partenza dei lavori, dal costo complessivo di 230 mila euro, hanno partecipato l'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo con il sindaco Domenica Spinelli ed il dirigente dell'Agenzia regionale di sicurezza territoriale e protezione civile Mauro Vannoni. "Si tratta di un'opera fondamentale che risponde alle criticità aperte in seguito all'ondata di maltempo della scorsa primavera", afferma Gazzolo. "L'interruzione di via Ranco ha determinato disagi alla popolazione per cui abbiamo ritenuto prioritario ristabilire le migliori condizioni di viabilità". I lavori saranno propedeutici a quelli di posizionamento della nuova rete acquedottistica da parte di Hera. "Il nuovo cantiere conferma l'impegno della Regione per la sicurezza del territorio dell'intera provincia di Rimini che la Giunta regionale ha assicurato fin dall'inizio del mandato: tra il 2015 e il 2016 si sono complessivamente investiti oltre 20 milioni di euro per più di 160 interventi, a cui si aggiunge il maxi progetto di ripascimento della costa concluso lo scorso. Il sindaco Spinelli, consapevole dell'importanza della strada, ha dichiarato: "E' con grande soddisfazione che abbiamo effettuato il sopralluogo del cantiere aperto la settimana scorsa per il lavoro di ripristino della strada di Via Ranco, interessata da un importante frana". "Lavori che guardano al futuro e non un semplice "tamponare", nel rispetto dell sicurezza e del buon amministrare le risorse pubbliche".