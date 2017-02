Skoda lancia il Suv dei record: ecco Kodiaq, 7 posti “reali”

di Daniele Bartolucci Per gli addetti ai lavori è sicuramente una delle più interessanti novità dell'anno, e dopo l'anteprima mondiale di Parigi e le prove stampa realizzate nelle scorse settimane, finalmente è possibile toccare dal vivo il nuovissimo Skoda Kodiaq. Un evento speciale, quindi, quello organizzato dalla Concessionaria Reggini nella sede di Rimini: grande, infatti, era la curiosità dei clienti per questo Suv rivoluzionario, capace di battere diversi record per la categoria, tra cui la capacità di carico. Il lancio vero e proprio è previsto a fine marzo, ma grazie alla Concessionaria Reggini, un selezionato numero di clienti ha potuto vederlo in anteprima. E scoprirne le caratteristiche, a partire dal nome, che si ispira al nome di una remota isola della fredda Alaska, l'isola di Kodiaq, ma anche alla razza di orso che lì trova il suo habitat ideale, l'orso Kodiaq appunto. INFRANTO IL RECORD PER CAPACITÀ DI CARICO

Parlando di volume di carico, Kodiaq segna un record: la capacità del bagagliaio, in configurazione 5 posti, è di oltre 700 litri (720 per l'esattezza), la più elevata della categoria, anche se la si confronta con modelli dimensionalmente più grandi. Con tutti i sedili abbattuti, la capacità di carico supera i 2.000 litri. Anche questo un record. Inoltre per quanto riguarda lo spazio e la funzionalità a bordo, tradizionale area di eccellenza del Marchio, con Kodiaq Skoda si è superata. Kodiaq è infatti la prima Skoda ad offrire l'opzione dei 7 posti su tre file, caratteristica che sono in pochissimi nel segmento ad offrire. La seconda fila presenta la comoda soluzione del sedile scorrevole longitudinalmente di ben 18cm, permettendo di variare la configurazione dei volumi dell'abitacolo nel modo più conveniente. I due sedili dell'ultima fila, quando non servono, si ripiegano al livello del piano di carico, che rimane regolare e facilmente sfruttabile. Questa zona dell'abitacolo è provvista di luci di lettura, due punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza, portabottiglie e portacellulare. LE NOVITÀ SIMPLY CLEVER PER VIAGGI PIÙ COMODI In Kodiaq sono state introdotte anche alcune soluzioni funzionali particolarmente intelligenti, battezzate Simply Clevere. Ne citiamo due tra le tante, che testimoniano come l'auto sia interamente concepita e progettata intorno alla vita a bordo di tutti i passeggeri. Il primo è il sistema di protezione del bordo delle portiere, un sistema sorprendente quanto affidabile nel suo funzionamento: ogniqualvolta si apre una portiera, appena l'apertura raggiunge i 5 cm appare un profilo di gomma che protegge la portiera da un potenziale urto contro pareti, ostacoli, o altre vetture parcheggiate accanto al nostro Kodiaq, preservando quindi il bordo della portiera ad evitando di avere, a tale scopo, gli antiestetici adesivi in gomma fissi che sporcano la pulizia dello stile della vettura. Quando si accosta la portiera per chiuderla, in modo repentino il profilo in gomma scompare verso l'interno. Vi invito a provarlo, è da rimanere a bocca aperta. La seconda soluzione dè lo sleep comfort package, il pacchetto sonno comfort. Consiste nell'opzionale che modifica gli appoggiatesta della seconda fila – solo i sedili esterni – aggiungendo due appendici mobili che si possono abbassare come delle grandi orecchie che fungono da supporto per le guance per i passeggeri che desiderano riposare in modo confortevole durante il viaggio, senza trovarsi coricati di lato e di avere fastidiosi torcicollo o mal di schiena al risveglio. Altra chicca, che accomuna Kodiaq alla Skoda Superb, sono i vani portaombrelli nelle due portiere anteriori. E' una soluzione geniale che incorpora un gocciolatoio, in modo che riponendovi l'ombrello bagnato, questi si asciuga in modo pratico da solo e senza bagnare l'interno dell'abitacolo.