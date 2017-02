Dichiarazione dei redditi 2016: nuovi sconti fiscali per scuola e casa

In occasione della 26esima edizione di Telefisco il convegno annuale de "L'esperto risponde - Il Sole 24 Ore" organizzato il 2 febbraio e che passa in rassegna tutte le novità tributarie del 2017, "Cuore e denari", il programma condotto da Nicoletta Carbone e Debora Rosciani su Radio 24, ha approfondito le novità e le conferme in materia di dichiarazione dei redditi per la stagione 2016/2017. Tra le altre cose, Luca De Stefani commercialista ed esperto fiscale per Il Sole 24 Ore ha fatto il punto sulle novità in materia di sconti fiscali e detrazioni.

Aumentano le detrazioni per le spese per la frequenza delle scuole (primarie e secondarie). Il limite massimo è stato aumentato dai 400 euro del 2015 a 564 euro, quindi abbiamo un bonus di 107 euro rispetto ai 90 euro dello scorso anno per singolo alunno o studente. Novità anche per il bonus mobili per le giovani coppie, norma introdotta solo per i pagamenti effettuati nel 2016 e non confermato per il 2017: la detrazione è pari al 50% dell'importo dei mobili acquistati con un limite massimo di spesa di 16mila euro.

Rimane invece, in questo settore, il bonus mobili legato alla ristrutturazione.

Bonus anche per chi acquisto casa tramite leasing, con una detrazione pari al 19% dei canoni leasing che vengono pagati. L'agevolazione vale dal 2016 fino al 2020. È necessario che la persona fisica abbia un reddito complessivo non inferiore a 55mila euro ed è necessario adibirla ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Il limite massimo di spesa è di 4mila euro per il canone e di 20mila euro per il riscatto. In questo caso bonus raddoppiati se l'acquirente è un giovane con meno di 35 anni.