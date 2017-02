L’Echa ha selezionato altre 162 sostanze da sottoporre agli esami delle autorità

L'ECHA, lo scorso 25 gennaio, ha pubblicato una news nella quale avvisa che ha selezionato 162 sostanze registrate REACH che saranno sottoposte ad un ulteriore esame da parte delle autorità competenti degli Stati membri. La selezione di queste sostanze si basa su uno screening informatico, concentrato principalmente sulle sostanze con potenziale proprietà CMR, PBT, interferenza endocrina, sensibilizzanti o tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT). I registranti di tali sostanze riceveranno una lettera in cui vengono invitati ad aggiornare i propri fascicoli di registrazione, al fine di permettere alle autorità degli Stati membri di valutare se la preoccupazione sollevata sia confermata e quindi sia necessario un intervento normativo. Sono stati poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE L337 del 13/12/2016) due importanti documenti. Il primo è il Regolamento n. 2016/2235, che modifica l'allegato XVII per quanto riguarda la voce 66, relativa al Bisfenolo A. Il secondo invece riguarda la decisione di rilascio relativa all'autorizzazione all'immissione sul mercato all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del Regolamento REACH. L'autorizzazione riguarda l'uso della sostanza Tricloroetilene, il titolare dell'autorizzazione è: Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) BV. L'uso autorizzato è "uso industriale come solvente di processo per la fabbricazione di moduli contenenti membrane a fibre cave per la separazione dei gas". Info: www.centroreach.it