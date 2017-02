Discendiamo tutti dai pesci: abitudini, appetiti, difetti e capacità comuni. Palombo

di Daniele Bartolucci Il palombo è uno squalo molto comune, non pericoloso per l'uomo. Anzi, è vero il contrario, visto che spesso viene cacciato per l'alimentazione umana, per ricavarne olio di pesce e per farne mangime per animali. Diverse sono le ricette che in Italia e in Europa utilizzano le sue carni, povere di colesterolo e quindi molto magre. Talmente magre che spesso lo si spaccia per pesce spada, di cui non ha assolutamente né sapore né qualità. Ma si presta comunque bene a diversi piatti, dalla zuppa ai cartocci. La tecnica più utilizzata è la pesca a strascico, ma non è raro poterlo allamare anche durante le battute di pesca dalla spiaggia a surfcasting, innescando crostacei e piccoli pesci. Meglio di notte e nelle stagioni di "cambio", ovvero la primavera e l'autunno. Si raccomanda l'uso di terminali in acciaio, stante la vigorosa dentatura. Del resto è pur sempre uno squalo. Ma uno squalo che non attacca l'uomo, si è detto. Anche per questo in Romagna lo chiamano "cagnetto" o "can zantil". Un terrificante pescecane, ma buono, insomma.