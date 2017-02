Banche, NPL verso una soluzione: l’ABS richiama Biagio Bossone

L'ex presidente di Banca Centrale Biagio Bossone ritorna a San Marino, questa volta come esperto. A richiamarlo sul Titano è stata l'ABS, in funzione del "processo di rinnovamento e rafforzamento dell'Associazione Bancaria Sammarinese avviato dal nuovo presidente, Matteo Mularoni, attraverso la costituzione di un Comitato di Esperti. Il Comitato avrà, tra l'altro, il compito di supportare l'Associazione nello studio, nell'approfondimento e nella divulgazione di un progetto sugli NPL". Gli esperti coinvolti sono Biagio Bossone "attento e profondo conoscitore del Titano", rimarcano da ABS, cui si aggiunge il professor Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale e di diritto bancario, dal 2008 al 2016 consigliere della Compagnia di San Paolo e più volte chiamato a assumere incarichi in Consigli di Amministrazione di banche italiane. "Gli Esperti – spiegano da ABS – contribuiranno, inoltre, a formare i due giovani dottori Sammarinesi, Carolina Mazza e Andrea Cecchetti, selezionati da ABS e già avviati allo studio degli NPL nell'ambito del Progetto Luiss, sotto la attenta Guida di Gian Domenico Mosco". "Ci sono le condizioni tutte", ha dichiarato il Presidente Matteo Mularoni, "per procedere con sicurezza e determinazione. ABS sostiene la soluzione della gestione interna dei NPL, in luogo della loro dismissione; troviamo oramai sporadiche ostilità solo da parte di chi intende favorire manovre speculative ai danni del Paese, mentre è sempre più chiaro il sostegno istituzionale a questo tipo di percorso".