Verso la Blacklist europea: “screening” su San Marino

di Daniele Bartolucci Una nuova blacklist, ma a livello europeo, che superi insomma quelle nazionali e disegni un quadro di regole e vincoli unitario a livello comunitario nei confronti di tutti i Paesi che hanno regolari scambi commerciali e finanziari con i Paesi dell'Unione. Questo l'obiettivo della Commissione Europea che, dopo averlo annunciato nel 2016, ha avviato un monitoraggio su diversi Paesi extra Ue per addivenire alla prima "lista" entro il 2017. Tra i 90 Paesi attenzionati dallo screening europeo figura anche San Marino, ma questo non significa che ci siano problemi, anzi, dopo l'uscita dalla blacklist italiana nel 2014 e l'adesione ai nuovi parametri OCSE (San Marino è uno dei Paesi "early adopters" che ha accettato lo scambio automatico di informazioni già nel 2017 con un anno di anticipo rispetto agli altri, Svizzera ad esempio), l'antica Repubblica è tra i Paesi virtuosi in fatto di trasparenza e collaborazione finanziaria. Ma il monitoraggio UE è inevitabile. Ma anche positivo, visto che potrebbe - come dovrebbe - rivelarsi un ulteriore accreditamento del Paese nei confronti dell'Europa. Sono circa 90 i Paesi soggetti allo screening e il Consiglio Europeo ha inviato loro una lettera la scorsa settimana. Questo per aprire un dialogo costruttivo per promuovere i criteri dell'Unione Europea concernenti la trasparenza e l'equità fiscale ed anche l'implementazione di misure per prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti. Solo in seguito al processo di monitoraggio, alla fine del 2017 verrà definita una lista delle giurisdizioni non cooperative. Lettera che viene confermata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che nei giorni scorsi ha subito spiegato che "i competenti uffici del Dipartimento Affari Esteri, unitamente alla Missione sammarinese a Bruxelles, sono già da tempo allo studio del dossier relativo allo screening dei Paesi con i quali l'Unione Europea intrattiene importanti scambi commerciali per verificare, all'interno di detti Paesi, la conformità ai criteri stabiliti dalla stessa Unione di una buona governance fiscale". Non solo, "San Marino nei prossimi giorni dovrà designare un gruppo di coordinamento per la redazione del rapporto che sarà alla base delle richieste da comunicare alle competenti Autorità dell'UE". Un percorso che, a detta della Segreteria, non dovrebbe avere intoppi, tanto è vero che "sulla base della documentazione pervenuta nei giorni scorsi dalla Commissione europea, San Marino figura tra i pochi Paesi che non comportano alcun indicatore di rischio".