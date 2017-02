Questione di num3ri di venerdì 10 febbraio

E' in buona compagnia, Matteo Fiorini (1978). L'ex Capitano Reggente ed ex Segretario di Stato al Territorio, laureato in Ingegneria edile a Bologna e oggi Direttore delle Risorse umane del Gruppo SIT è nato lo stesso giorno (10 febbraio) del filosofo greco Epicuro (342 a. C.), del pittore Francesco Hayez (1791, del drammaturgo, poeta e regista teatrale tedesco Bertolt Brecht (1898) ma anche del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli (1951), del trombettista italiano Paolo Fresu (1961) e dell'attrice italiana Francesca Neri (1964). Dopo aver dato una sbirciata agli Annales – oggi è anche il "Giorno del ricordo", istituito nel 2004 in memoria delle vittime delle foibe -, andiamo a cercare qualche notizia legata al numero 10. La più "leggera" la fornisce "International living" che anche nel 2017 ha stilato una classifica sui 10 migliori posti dove andare a vivere quando si va in pensione. Al primo posto (con una certa sorpresa anche per noi) troviamo il Messico. Il motivo? La facilità con cui è possibile integrarsi tra la popolazione locale in quanto offre il giusto mix tra cultura esotica e stile di vita familiare. Seguono poi Panama ("moderna, confortevole e tollerante"), Equador, Costarica, Colombia, Malesia, Spagna, Nicaragua, Portogallo e Malta. Ancora 10, e ancora un po' di leggerezza. Recentemente l'Istat ha diffuso la notizia che 4 italiani su 10 leggono almeno un libro all'anno. Entriamo in azienda. Unioncamere e InfoCamere hanno presentato il report sul Registro delle imprese per il 2016. Una su 10 è guidata da giovani under 35. Complessivamente le imprese giovanili, in 12 mesi, sono cresciute del 10%. Buone notizie anche dall'agenzia per il lavoro e-work: le opportunità di lavoro nel campo dell'informatica sono cresciute in Italia del 10% nell'arco del 2016, e continueranno ad aumentare anche nel corso del 2017.