Luca Zaia: “L’Europa o si riposiziona nello scacchiere oppure è finita”

"L'Europa è un cadavere eccellente." Così Luca Zaia, Presidente della regione Veneto a "24 Mattino", il programma condotto da Alessandro Milan e Oscar Giannino su Radio 24. "E' la definizione più buona che si che può dare di questa Europa. L'Europa ha dimostrato di non avere una dimensione politica rispetto alla gestione monetaria, quello che ha fatto la FED durante la crisi non lo ha fatto la BCE, o meglio la ha fatto sempre da buona ultima. E' l'Europa che sull'immigrazione, nonostante il premio Nobel per la pace che gli andrebbe tolto, ha dimostrato di girarsi dall'altra parte e lasciare letteralmente l'Italia da sola. Se fossi l'Europa, la signora Merkel e qualcun altro, Hollande eccetera, mi preoccuperei di una cosa, che la fine della guerra fredda è la fine dell'Europa. La Merkel è riuscita a posizionarsi dal punto di vista geopolitico perché Obama e gli Stati Uniti non dialogavano più con la Russia. Quindi l'Europa o si riposiziona nello scacchiere internazionale oppure è finita". IL DIALOGO CON LA RUSSIA SI È RIAPERTO

"Con Trump possiamo dire che alcune cose sono accadute e stanno accadendo. Finisce la guerra fredda e il dialogo con la Russia si è riaperto. Non abbiamo più una amministrazione guerrafondaia, tutti si sono dimenticati di quanti casini abbiamo avuto con i due mandati Obama. Non ultima la questione degli immigrati: con Trump finisce l'era della globalizzazione, è il primo presidente che parla chiaramente di confini e Stato sovrano. E uno Stato forte non può non avere confini, pone la questione sul terrorismo islamico. Dovremo abituarci a vedere i media e i soliti esperti di tutto che attaccheranno quotidianamente ogni azione di Trump".