Ufficio Brevetti e Marchi, è record di incassi: quasi 1 milione

di Daniele Bartolucci Nuovo record di incassi per l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM), che ha ottenuto anche nel 2016 significativi miglioramenti sugli incassi, confermando il trend positivo che si è innescato fin dalla sua costituzione, oltre 10 anni fa. L'incremento, ha spiegato il Direttore Silvia Rossi, è stato del 25% rispetto al 2015, passando da 774.740,19 euro del 2015 a 971.008,11 euro nel 2016. Un +71% rispetto al 2014, e di oltre il 450% rispetto al 2009. E sono soldi reali, infatti "per quanto riguarda la contabilità, gli incassi sono effettivi, nel settore della Proprietà Industriale non ci sono e non ci saranno mai pagamenti in sospensione o crediti inesigibili". BREVETTI EUROPEI E MARCHI DA RECORD

Per quanto riguarda i Marchi, i depositanti residenti a San Marino su 213 domande, sono 98 (l'azienda sammarinese che risulta avere depositato il maggior numero di domande è la Colombini Spa). Mentre invece per quanto riguarda i Disegni industriali, "il numero delle domande di registrazione dei disegni e modelli rimane sempre molto basso". Ma, sollecita il Direttore Rossi, "con l'adesione all'Accordo dell'Aja in materia di registrazione internazionale di modelli e disegni si potrebbero creare le condizioni per aumentare gli incassi derivanti da questo tipo di registrazioni". "All'aumento delle domande di brevetto europeo e dei rinnovi su brevetti europei va ricondotto l'aumento degli incassi registrati nel 2016 e 2015", spiega ancora Rossi, annunciando che "la crescita di questa voce di entrata è destinata a ripetersi perché il numero delle convalide di brevetti europei registrato finora a San Marino è ancora più basso se confrontato con quello registrato in altri piccoli Stati, come Principato di Monaco o Lussemburgo". Le domande di brevetto depositate presso l'USBM nel 2016, pari a 497, per un aumento percentuale del numero di depositi di brevetti e annualità di rinnovo che si aggira su una percentuale del 46- 48 %. Ma è anche vero che "su 475 depositi di brevetti europei del 2016 solo 1 risulta di proprietà di un società di diritto sammarinese (Moses Srl), gli atri brevetti sono di proprietà di soggetti residenti all'estero". Mentre "su 22 depositi di brevetti nazionali, 6 sono di proprietà di soggetti residenti a San Marino, gli altri appartengono a soggetti residenti in Italia". Quindi la maggior parte sono soggetti esteri e "ciò dimostra che i chiarimenti interpretativi intervenuti con l'Italia a fine 2014, facendo venire meno il principio della reciprocità per i depositi derivanti da procedure internazionali, rendono il territorio sammarinese appetibile per tutti coloro che intendano proteggere una invenzione qui, come altrove". POTENZIALITÀ DEL SETTORE E VECCHIE CRITICITÀ

"Il bilancio dell'Ufficio Brevetti e Marchi palesa una realtà che già oggi dà ottimi risultati", ha spiegato il Segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani, ribadendo che "questo Governo punta molto su tecnologia, innovazione, ricerca e quindi anche sulla proprietà industriale. Sosterremo gli investimenti necessari, sia internamente che verso le imprese e i cittadini". "Questo numeri", avverte il Direttore Rossi, "devono quindi fare riflettere sulle opportunità di crescita che si potrebbero aprire in caso di revisione totale delle disposizioni contenute nella Convenzione del 1939 sulla Proprietà Industriale". Ma "occorre sottolineare che l'Ufficio ha ancora una volta conseguito migliori risultati senza un aumento dei costi per l'Amministrazione, e senza introdurre aumenti nelle tasse. L'aumento degli incassi è, come si evince dai dati esposti, conseguente all'aumento delle pratiche evase dall'Ufficio, ma il numero dei dipendenti dell'USBM è rimasto lo stesso negli ultimi 3 anni ed è sottodimensionato". E non migliorerà con l'attuazione del Fabbisogno, "perché i flussi analizzati sono quelli vecchi del 2014". Ed è da allora che l'Ufficio lamenta questa carenza. "Farò presente alla Funzione Pubblica questa esigenza", è intervenuto senza indugi il nuovo Direttore del Dipartimento, Giorgio Chiaruzzi confermando le intenzioni del Segretario Andrea Zafferani, "perché venga sedimentato il profilo di ruolo che serve, è evidente che serva in base ai dati e alla potenziale crescita dell'attività". FARMACEUTICA, SERVONO I NUOVI CERTIFICATI

Tra i progetti per il futuro, oltre agli accordi che San Marino deve e può siglare a livello internazionale, "risulta assolutamente indispensabile procedere a disciplinare al più presto la materia dei Certificati Complementari di Protezione sui brevetti farmaceutici, non previsti dalla vigente legge brevettuale", spiega il Direttore Rossi. "Attraverso questi Certificati la vita del brevetto farmaceutico viene allungata al massimo di 5 anni, per compensare il tempo necessario alla immissione in commercio dei medicinali". Una richiesta che proviene direttamente dal mercato, dato che "gran parte dei brevetti europei validati a San Marino negli ultimi due anni è costituita da brevetti su farmaci e questo potrebbe creare anche condizioni attrattive per l'insediamento di attività economiche in questo settore". WIPO ED EPO PUNTANO SU SAN MARINO L'USBM ha forti relazioni con le grandi organizzazioni internazionali di settore, WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e EPO (Organizzazione Europea dei Brevetti), ed "è indispensabile coltivare queste relazioni, per usufruire dei progetti di cooperazione e delle opportunità di sviluppo che queste Organizzazioni mettono a disposizione degli Stati Membri". Inoltre, annuncia il Direttore Rossi, "entrambe le Organizzazioni hanno confermato l'intenzione di organizzare a San Marino almeno 2 conferenze per il 2017, e assicurano il loro impegno per interventi di cooperazione allo sviluppo dell'USBM su informatica e digitalizzazione".