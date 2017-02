Addio ad Anna Maria Gardini, storica funzionaria ANIS

Si è spenta nei giorni scorsi Anna Maria Tasso Gardini, figura storica dell'Associazione Nazionale Industria San Marino, dove ha lavorato per tantissimi anni, nonché fondatrice del Soroptimist Club di San Marino. In entrambi gli ambiti, professionale e sociale, la sua forte personalità unita a doti di determinazione e concretezza che l'hanno sempre contraddistinta, sono sempre state apprezzate da tutti. Moltissimi sono stati infatti gli imprenditori che nel corso degli anni hanno potuto giovarsi delle sue competenze e capacità, riconosciutele, come detto, anche fuori dall'ambiente lavorativo. Come dimostra la passione con cui, insieme a tante altre donne sammarinesi, ha dato vita (e anche presieduto) all'attività del Soroptimist Single Club di San Marino, attivissimo in territorio e all'estero. Nonostante la lunga malattia con cui ha dovuto battagliare negli ultimi anni, ha continuato a seguire con passione e attenzione le numerose attività del Club, come raccontano le colleghe e amiche più intime. Anche ANIS, a nome del Segretario Generale William Vagnini e di tutti i colleghi, esprime cordoglio per la scomparsa di una persona che è stata per tanti anni punto di riferimento nella storia dell'associazione.