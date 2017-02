Questione di num3ri di venerdì 3 febbraio

Spostamenti di capitali. No, non parliamo di quelli che dovrebbero emigrare dall'Inghilterra che ha scelto - forse pentendosene - la Brexit, bensì di quelli italiani. Anzi, ad essere più precisi, "italiane". Oggi, ma nel 1871, la Capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma. Oggi però non è accaduto solamente questo: era il 3 febbraio del 1815 quando venne creata la prima fabbrica di formaggio in Svizzera. Era il 3 febbraio del 1957 quando prese avvio sulla rete Rai il contenitore "Carosello", che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione. Era il 3 febbraio del 2015 infine quando il 12esimo Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insediò con cerimonia solenne. Ovviamente, se scindiamo il numero 3 dal mese corrente, ci si apre un mondo. Recentemente le 3 istituzioni europee, Parlamento, Consiglio e Commissione hanno raggiunto un accordo sull'abolizione del roaming per i consumatori europei, operativa già a giugno. C'è poi un 3 che riempie di ottimismo la Regione Emilia-Romagna: secondo uno studio di Unioncamere, nel 2016 il numero degli occupati è cresciuto del 2,5% in più rispetto al 2015. Una percentuale che se sommata a quella previsionale del 2017 (+0,7%), porterà incremento a oltre 3 punti percentuali. Notizie verdi poi: nel libro "L'agricoltura è sociale, Le radici nel cielo: fattorie sociali e nuove culture contadine" curato da Roberto Brioschi, si legge che in Italia le fattorie sociali sono circa 3 mila, danno lavoro a 30 mila persone e fatturano intorno ai 200 milioni di euro all'anno. La nota amara invece arriva dagli ultimi dati di Isfol-Plus, focalizzati sul mondo del lavoro: un occupato su tre ha dichiarato infatti di aver ottenuto il proprio impiego grazie all'intervento diretto di amici e parenti. Solo poco più del 3% ha raccontato di aver trovato lavoro attraverso i Centri per l'impiego.