San Marino, sondaggio sui servizi della Pubblica Amministrazione

A partire da lunedì 31 gennaio prenderà il via in sedici uffici pubblici la rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dalla PA. L'iniziativa, che parte dalla Segreteria di Stato Interni, riguarda le unità che erogano servizi tramite attività di sportello. Il progetto è coordinato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP). Il monitoraggio sarà effettuato sottoponendo un breve questionario ai fruitori degli uffici che si presenteranno agli sportelli. Verrà chiesto un giudizio su alcuni dei principali indicatori utilizzati per misurare la qualità delle prestazioni dell'Amministrazione: accessibilità, accoglienza, comportamento e professionalità degli operatori, semplicità e chiarezza delle procedure. Infine si potrà esprimere l'ordine di importanza per ciascuno di questi aspetti. Il parere dei cittadini in quanto portatori diretti di interesse, sarà utilmente convogliato nell'indirizzare e rinforzare i processi di innovazione, semplificazione e trasparenza. L'indagine, che rientra tra le attività di ascolto avviate dalla DGFP, sarà continuativa e diventerà una modalità fissa di coinvolgimento dei cittadini nel processo di miglioramento dei servizi, permettendo di mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione al fine di predisporre eventuali interventi correttivi. Il progetto mira a rendere l' Amministrazione Pubblica più efficiente ed efficace e in grado di adattarsi ai veloci mutamenti sociali, economici, culturali in atto, potenziando e valorizzando l'azione partecipativa dei cittadini. La Segreteria invita i cittadini e tutti gli utenti dei servizi dell'Amministrazione Pubblica a dare voce al loro giudizio sulla qualità dei servizi compilando il questionario a disposizione negli uffici o rispondendo agli intervistatori appositamente incaricati, collaborando così al miglioramento dell'Amministrazione, con l'impegno di estendere il progetto progressivamente a tutti gli uffici pubblici.