Marco Berry presenterà il Festival della Magia

Sono partite con grande successo le prevendite per la 20ma edizione del Festival più magico d'Europa che si terrà nella Repubblica di San Marino nei giorni 10/11/12 marzo prossimi.

Lo avrete capito, stiamo parlando del "Festival internazionale della magia", la celeberrima manifestazione ideata e organizzata da mago Gabriel con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e in collaborazione con l'Ufficio del Turismo. "La manifestazione", si legge sul sito ufficiale, "nasce nel 1998 da un'idea di Gabriele Merli in arte Gabriel con lo scopo di raccogliere fondi per AT.21 che si occupa di persone con la sindrome di Down". Ma nel tempo ha acquisito una notorietà enorme, diventando ben presto uno degli eventi del settore più importanti a livello internazionale. Uno degli eventi più interessanti e seguiti del panorama sammarinese, soprattutto per il notevole appeal che ogni anno genera nei confronti di appassionati da tutto il mondo. Non fosse altro per il fatto che, di anno in anno, la kermesse ha portato sul Titano alcuni tra i migliori maghi e prestigiatori del globo, trasformando questa evento in una tappa obbligatoria per tutti i cultori del genere. Protagonista di spicco dell'edizione 2017, e conduttore della parte clou del festival che si terrà sabato 11 al teatro Nuovo, sarà Marco Berry: noto escapologo, mago e conduttore televisivo che farà da filo conduttore presentandoci i migliori maghi del pianeta con le loro magie più impossibili e straordinarie.

Ma tantissime sono le novità che attendono San Marino e i suoi ospiti nei tre giorni della magica kermesse: dalla magia per le vie del centro storico al "Trofeo Arzilli", il concorso internazionale di illusionismo che si terrà venerdì al Palazzo Kursaal. Ma non solo: per gli "addetti ai lavori" e per tutti gli interessati, si terranno anche corsi acceleratati di magia e di sculture su palloncini aperti a tutti,. Un grande evento anche per le famiglie, quindi, che avranno la possibilità di assistere a uno spettacolo dedicato proprio ai bambini e alle famiglie la domenica pomeriggio sempre al Kursaal. Data l'importanza dell'evento e il sicuro ritorno turistico, fanno sapere gli organizzatori, "diversi hotel e ristoranti del centro storico offriranno un menu a tema con mago ai tavoli". Insomma "San Marino diventerà come consueto per tre giorni la Repubblica magica per eccellenza dove divertimento, stupore, incanto e meraviglia saranno le parole d'ordine", spiegano gli organizzatori. Di qui l'invito: "Affrettatevi perché i posti si stanno velocemente esaurendo". Come detto, le prevendite sono già disponibili, sia online sul sito www.festivalinternazionaledellamagia.com, che direttamente nel punto vendita presso l'edicola tabacchi "Il Quadrifoglio" di via Piana 101.