Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, tanta storia e tantissimi giovani

di Daniele Bartolucci Quasi 650 pagine dedicate alle attività della Fsgc tenutesi nell'ultimo quadriennio, che confermano la crescita del movimento sportivo sammarinese, in attesa del 30 gennaio, giorno dell'elezione del nuovo Presidente. Un evento anch'esso, perché chiunque tra Mazza e Tura (i due candidati ufficiali) sarà eletto, l'eredità lasciata da Giorgio Crescentini è enorme. Anche per questo, la presentazione del libro "Il Calcio Sammarinese 2012-2016, Trent'anni di Nazionali", ha avuto il sapore dell'omaggio al grande Presidente e a tutto ciò che ha fatto per il calcio, e lo sport in generale, nella sua amata Repubblica. Una cerimonia da duplice valore, quindi, quella officiata nell'udienza con i Capitani Reggenti, Marino Riccardi e Fabio Berardi: presenti anche il Segretario di Stato Marco Podeschi, i vertici della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e i giornalisti che, coordinati da Elia Gorini, hanno collaborato alla realizzazione del volume. Quasi 650 pagine dedicate all'attività del calcio sammarinese del quadriennio 2012-2016, dall'attività internazionale a quella nazionale, passando per il settore giovanile, quello femminile e del futsal. Un libro da sfogliare per rivivere le emozioni del quadriennio calcistico più ricco di sempre sul piano dei risultati e non solo, a partire dal nuovo formato (la copertina è stata realizzata dal grafico Giuseppe Cani). "Un'opera che – hanno dichiarato i Capitani Reggenti -, nel ripercorrerne gli ultimi quattro anni di attività, conferma le dimensioni e l'importanza raggiunte da questo sport nel nostro Paese. Una crescita costante che tanto deve all'impegno portato avanti dalla Federazione, dai suoi dirigenti e dal suo presidente, Giorgio Crescentini, per favorirne una sempre maggior diffusione, sia a livello dilettantistico sia a livello agonistico, per aumentarne peso e prestigio al di fuori dei confini, per dotare San Marino di strutture d'avanguardia che consentano di valorizzarne al meglio potenzialità e opportunità. Oggi il calcio coinvolge un numero considerevole di sammarinesi, uomini ma anche donne che sempre più numerose si appassionano a questo sport fino a conseguire risultati ragguardevoli nel Campionato femminile italiano". I Capitani Reggenti, in particolare, hanno voluto sottolineare come "tanti siano i giovani che anche nel nostro Paese condividono questa passione e che, divertendosi, apprendono valori fondamentali per il vivere civile: il rispetto delle regole, l'importanza della solidarietà e del gioco di squadra ma anche la lealtà nei confronti degli avversari". Ragazzi e ragazze che, grazie al proprio talento, al proprio impegno e al proprio spirito di sacrificio, possono anche ambire a giocare nelle più prestigiose competizioni internazionali confrontandosi con squadre ai più alti livelli". Proprio quest'anno, tra l'altro, si celebrano i trent'anni delle Nazionali di calcio: "Un'opportunità offerta ai nostri ragazzi di onorare i colori della nostra bandiera, con quella lealtà e correttezza sul campo di gioco che tanto ha contribuito a suscitare considerazione e rispetto nei confronti del nostro Stato". Traguardi, questi, "indubbiamente significativi per i nostri giovani ma anche per la nostra Repubblica, che nella partecipazione alle più prestigiose competizioni internazionali trova un' ulteriore, importante occasione di promuovere la propria immagine". I Capitani Reggenti, nell'esprimere il proprio compiacimento, rivolgono a Elia Gorini, volto noto del giornalismo sportivo sammarinese ma anche profondo conoscitore della storia del calcio di San Marino, "apprezzamento per questo ulteriore contributo che indubbiamente farà rivivere le sfide e i momenti più emozionanti vissuti in questi ultimi anni, dagli atleti, dai dirigenti e dai tanti sammarinesi che, con entusiasmo e simpatia, seguono questo sport". Infine espressi a Giorgio Crescentini, che sta per concludere il suo mandato alla guida della Federazione, "sentimenti di profonda stima e riconoscenza per l'impegno profuso in questi anni unitamente all'auspicio di poter confidare sul contributo della sua grande competenza ed esperienza per l'ulteriore crescita del calcio nel nostro Paese".