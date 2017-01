Al SIGEP oltre 208mila visitatori: + 3,5%. E moltissimi sono stranieri, quasi 42mila

Sono stati ben 208.472 presenze di operatori (+ 3,5%), con un'importante crescita estera salita a 41.827 presenze (+ 29%) da 170 Paesi. Con questi dati nel segno dell'eccellenza assoluta si è conclusa alla fiera di Rimini un'altra grande edizione di SIGEP - la 38a - il salone mondiale del dolciario artigianale, quest'anno in contemporanea ad AB TECH EXPO, dedicato all'arte bianca. Il 2017 ha confermato SIGEP, organizzato da IEG Italian Exhibition Group SpA, la società nata dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, nel rango dei grandi saloni mondiali, quelli che esprimono un ruolo di punto di riferimento assoluto nei rispettivi sistemi economici. SIGEP rappresenta il successo di filiere fortemente collegate fra loro (sensazionale quest'anno la crescita dell'area espositiva dedicata al caffè, entrato nella denominazione ufficiale del salone) e di una formula che integra ricerca, tecnologia, prodotto e formazione, proponendosi al pubblico mondiale con il valore aggiunto del made in Italy. Oltre 800 gli eventi promossi da Rimini Fiera e dalle aziende, accolti da un pubblico di operatori fortemente motivato a scoprire nuove tecniche e idee di prodotto. "SIGEP – commenta Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG - è la risposta migliore che un salone può dare al mercato e al territorio. E' stata un'edizione straordinaria, a conferma che la scelta d'investire sui saloni leader è vincente. IEG proseguirà su questa strategia e, in connessione con tutti gli organismi istituzionali che agevolano le relazioni internazionali, fornirà al mercato nuove frontiere di crescita". "Il 2017 di IEG – dichiara il Direttore Generale Corrado Facco - si è avviato all'insegna del miglior made in Italy, valorizzando due comparti di eccellenza della nostra economia, come quelli del dolciario artigianale e della gioielleria. Con SIGEP e VICENZAORO January abbiamo portato l'attenzione sui più alti profili di qualità e sviluppo estero, fattori decisivi per l'espansione di ogni impresa italiana ed internazionale. SIGEP si chiude con numeri record, ma il vero termometro dell'edizione 2017 di questo Salone è il marcato accento di soddisfazione e di fiducia che le imprese ci stanno testimoniando, a riconoscimento del grande lavoro svolto in termini di promozione ed organizzazione".