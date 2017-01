“Scrivere aiuta a creare una coscienza critica”

di Alessandro Carli Manca pochissimo alla premiazione della terza edizione di "Towards new contexts", il concorso giornalistico riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Repubblica di San Marino: la cerimonia difatti è in programma martedì 31 gennaio alle 12 all'interno dell'aula magna. E anche quest'anno, per la terza volta, Ente Cassa di Faetano – Fondazione Banca di San Marino è sponsor dell'iniziativa. In attesa di conoscere i vincitori delle quattro sezioni esaminate dalla giuria composta dal Presidente Carlo Romeo e da Franco Cavalli, David Oddone, Gianmarco Morosini e Alessandro Carli – una, che ha visto la partecipazione del più alto numero di elaborati, è dedicata all'ex Direttore di San Marino Fixing, Loris Pironi -, abbiamo rivolto qualche domanda al Presidente di Ente Cassa di Faetano, Maurizio Zanotti, sul Premio e sul ruolo dell'informazione. L'attenzione che Ente Cassa di Faetano rivolge ai giovani sammarinesi si sviluppa su più dorsali. Il "Fondo per l'Eccellenza" è un esempio. Ma anche il concorso giornalistico riservato agli studenti...

"Sin dalla prima edizione è stato deciso di sostenere la lodevole iniziativa promossa dalla Scuola Secondaria Superiore. Ai vincitori è offerta la possibilità di conoscere da vicino il mestiere di giornalista frequentando uno stage presso alcune redazioni e di approfondire la passione per la lettura attraverso le riviste e i libri che sceglieranno grazie a uno speciale contributo di Ente Cassa di Faetano". Tra le righe, qual è, secondo lei, il valore più profondo dell'iniziativa?

"Quello di aiutare a creare tra i giovani studenti una coscienza critica - alla cui formazione la Scuola gioca un ruolo fondamentale - che in un'epoca come la nostra trova il suo "campo di gioco" nel flusso di informazioni che i media e il web propongono ogni giorno. Le persone 'prendono' tutto quello che arriva dagli organi di informazione ma spesso si rischia di non capire sino in fondo il messaggio. Oppure si fermano a una prima lettura. Invece un articolo o un servizio spesso contengono diversi strati. In questo senso, sviluppare una coscienza critica significa anche saper 'entrare' più a fondo in una notizia, riuscire a capirne le sfumature e soprattutto saperla collocare in un contesto più ampio. Oltre al primo impatto, che può essere estetico-visivo, esistono linguaggi che spaziano dal sociale all'etica, passando per moltissimi altri campi". In questo senso, ricordando sempre che la lingua italiana nasce orale e successivamente diventa scritta, la stesura di un pezzo diventa un ulteriore esercizio.

"Infatti un altro obiettivo che i promotori si sono posti è quello di migliorare le capacità comunicative degli studenti, capacità che nella scrittura di un articolo o di un documento vengono messe alla prova ed affinate. Anche la lettura riveste un ruolo fondamentale per scrivere bene. Specie nei più piccoli, un libro permette di arricchire il proprio linguaggio. C'è poi una componente legata al 'talento', un po' come nei pittori e negli scultori. L'esercizio comunque aiuta sempre. In ogni settore". Una sezione è dedicata a Loris Pironi, che lei ha conosciuto...

"Lo ricordo come una persona vera, che sapeva metterti sempre a tuo agio. Ma era anche un buon professionista che nel suo lavoro metteva sempre la massima attenzione per 'tirare fuori' il miglior articolo. Durante le interviste, non si metteva in una posizione 'alta' e di distanza rispetto all'intervistato, anzi: ti dava una mano nella conversazione e nelle risposte, senza mai correggere ma piuttosto aiutandoti a trovare le parole. Una virtù rara, non così facile da incontrare". Tornando alla prima domanda, quella cioè sul "Fondo per l'Eccellenza". A breve partirà la nuova edizione...

"Il bando di concorso è già disponibile sul sito di Ente Cassa di Faetano. E' un'iniziativa nella quale crediamo molto. Si tratta di un progetto che dà la possibilità ai giovani talenti di San Marino di poter proseguire il loro percorso di studi in prestigiose università estere. Proprio come chiarisce il titolo, si punta sull'eccellenza e quindi è piuttosto selettivo. L'auspicio è quello che una volta portati a compimento il loro percorso di formazione, possano un giorno tornare sul Titano e 'far ricadere' la propria professionalità. Quelli che invece rimarranno a studiare e a lavorare all'estero hanno un 'ruolo' e una mission altrettanto importante: essere ambasciatori della Repubblica di San Marino nel mondo".