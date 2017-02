Bilancio dello Stato, ecco come verranno spese le risorse pubbliche

di Alessandro Carli

Il totale generale delle uscite dello Stato nell'anno che è da poco iniziato sarà di 521.377.724 euro, più o meno 14 milioni in meno rispetto al totale del 2016 (535.893.161,43 euro). Prosegue quindi anche quest'anno il trend di riduzione che sin dal 2011 (631 milioni) ha visto una costante compressione. Nel 2012 difatti era 621 milioni, 565 invece nel 2015. L'allegato al Regolamento numero 1 del 3 gennaio 2017 elenca tutte le voci che compongono l'importo del 2017. Vediamole, una ad una, per ogni Segreteria di Stato.

ESTERI, AFFARI POLITICI E GIUSTIZIA

Per il personale in attività del Dipartimento Affari Esteri l'importo è di 3.045.000 euro. Andando a scomporre la cifra, vediamo che gli stipendi e gli assegni al personale del Dipartimento Affari Esteri hanno un peso di 1.044.000 euro, inferiore comunque a quello che spetta al personale relazioni internazionali (1.185.000 euro). La terza spesa per "importo" è quella per il personale "Relazioni Internazionali e Agenti Diplomatici", 590 mila euro. Per l'acquisto di beni e servizi invece l'importo totale è di 1.525.000 euro. In questo "assegno" spiccano le spese per le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari (910.000 euro) e gli oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo (200 mila euro). I trasferimenti correnti invece ammontano complessivamente a 1.273.678 euro, trascinati soprattutto dai contributi agli Organismi Internazionali (936.500 euro) e da quelli da corrispondere alle Collettività Sammarinesi all'estero (230.000 euro). Il Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale invece costerà 107.178 euro. Il totale è di 5.843.678 euro. Fa sempre riferimento al Dipartimento il Comando Superiore delle Milizie, il cui importo complessivo è di 955.514 euro. Importo quasi tutto dovuto al personale in attività (837.514 euro) mentre i rimanenti 118.000 euro servono per l'acquisto di beni e servizi. Il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia ha un costo di 90.000 euro. Sono 4.379.600 gli euro complessivi che servono agli Uffici Giudiziari Tribunale Unico. La maggior parte dell'importo serve per gli stipendi e gli assegni del personale (3.825.000). Per le "spese di giustizia" l'assegno è di 300.000 euro. Il totale del Comando della Gendarmeria è di 4.981.985 euro, quello delle Guardie di Rocca di 1.817.000 euro. Il totale del Dipartimento di Polizia è di 6.798.985 euro.

INTERNI E GIUSTIZIA





Anche qui sono molte le voci, a partire dal Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia: gli oneri retributivi degli organi istituzionali ammontano a 2.842.000 euro. L'importo più corposo fa riferimento agli assegni ai Segretari di Stato (832.000 euro), seguiti dagli stipendi e assegni ai Segretari particolari e agli Addetti di segreteria (735.000). L'indennità di funzione e gettone di presenza ai Consiglieri invece costano 500.000 euro mentre gli assegni alle LL.EE. i Capitani Reggenti 178.000 euro. Per gli stipendi e assegni al personale del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia la cifra è di 407.000 euro. Gli stipendi e assegni personale della Segreteria Istituzionale hanno un costo di 1.182.000 euro. Nel 2017 l'Ufficio Segreteria Istituzionale richiederà 3.063.341 euro; l'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, 240.566 euro; l'Avvocatura dello Stato, 568.800 euro; l'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali 1.156.000 euro. Il totale del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia è di 8.463.777 euro.

Per la Direzione Generale della Funzione Pubblica l'impegno economico complessivo è di 2.934.000 euro: 1.703.000 per il personale in attività e 1.231.000 per l'acquisto beni e servizi. All'Ufficio Gestione Personale della Pubblica Amministrazione spettano 671.400 euro. Per gli "Acquisti, Servizi Generali e Logistica" l'importo è di 5.295.000 euro; Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica invece 2.125.164 euro.

Il totale per il Dipartimento Funzione Pubblica è di 11.025.564 euro.

Per il Dipartimento di Polizia il "peso" complessivo è di 3.994.000 euro.

FINANZE E BILANCIO





L'impegno per gli stipendi e assegni al personale del Dipartimento Finanze e Bilancio è di 398.000 euro su un totale di 8.579.872 euro. Gli oneri per rating sovrano della Repubblica di San Marino sono stati quantificati in 52.500 euro, 400 mila quelli invece per il funzionamento della San Marino Card. Le quote interessi per le emissione dei titoli pubblici hanno un valore di 1.271.184 euro, 150 mila alla voce "iniziative ed oneri per la promozione e lo sviluppo del sistema economico", 600 mila come Fondo per gli interventi connessi alla politica dei redditi. Di interesse anche la Contabilità di Stato. Gli stipendi e assegni personale costano 516.000 euro, le pensioni regime Stato (Legge del 22 marzo 1927 numero 7) 9.040.000 euro, il rimborso oneri pensionati statali regime ISS 2.000.000 euro.

Il totale della Direzione della Finanza Pubblica è stato stabilito in 9.955.000 euro.

Il totale dell'Ufficio Tributario è di 185.303.450 euro, e quasi tutto l'importo è legato alle Poste compensative delle entrate, 181.300.000 euro. I rimborsi dell'imposta sulle importazioni hanno un valore di 171.500.000 euro.

Si tiene sotto il milione l'Ufficio del Registro e Conservatoria: dei 803 mila euro totali, 802.000 vengono impiegati per gli stipendi e gli assegni del personale.

Il totale dell'Ufficio Filatelico e Numismatico è di 4.460.000 euro. Gli oneri per le emissioni numismatiche sono di 2.945.000 euro, 120 mila per quelle filateliche. 90 mila poi servono per le attività promozionali.

INDUSTRIA, LAVORO, TELECOMUNICAZIONI

Il totale per l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è di 720.000 euro, 40 mila sono per gli interventi di sostegno per le attività editoriali, 568.000 per il personale in attività. E ancora: Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 351.500 euro; Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività economiche 279.100 euro; Ufficio del Lavoro 1.366.000 euro, Centro di Formazione Professionale, 1.425.955 euro.

TERRITORIO, AMBIENTE E TURISMO





Per il Dipartimento Territorio e Ambiente il totale è di 9.407.500 euro, la maggior parte del quale ricade sui trasferimenti correnti settore pubblico allargato, 8.606.000 euro.

Il totale dell'Ufficio Pianificazione Territoriale è invece di 105.700 euro.

L'Ufficio Tecnico del Catasto 769.200 euro, quasi tutto per il personale in attività (747.000 euro). Idem per l'Ufficio per l'Edilizia: dei 710.500 euro, 707.000 sono per il personale in attività.

Il Regolamento poi si ferma anche sull'Ispettorato di Vigilanza (220.800 euro); l'Ufficio Prevenzione e Ambiente (UPA, 329.000 euro); l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (3.038.385 euro); il Centro Naturalistico Sammarinese (251.750 euro); il Servizio di Protezione Civile (440.100 euro).

Sono 460.500 gli euro che "servono" al Dipartimento Cultura e Turismo. Qui possiamo evidenziare i 2.500 euro per gli oneri per la promozione dei valori identitari del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano, Patrimonio Mondiale UNESCO ma anche i 20 mila per il Fondo per le politiche giovanili e il contributo per il Convention & Visitors Bureau, di 120.000 euro.

Il totale dell'Ufficio del Turismo è di 5.243.100 euro. Oltre al "personale in attività" (1.228.000 euro), troviamo anche 950.000 euro per la promozione e programmazione turistica, 650.000 per la promozione di manifestazioni sportive e varie a valenza turistica; 550.000 euro di spese per la gestione dei parcheggi; 1.600.000 euro per gli oneri convenzionali per la gestione dei parcheggi. 980.013 euro di contributo per la MotoGP, 300 mila per quello del Gran Premio di Motocross – MXGP.

SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE





L'ex Dipartimento di Sanità e Sicurezza Sociale ha un totale di 114.553.611 euro. Il Fondo di dotazione per assistenza sanitaria e per finanziamento servizio socio-sanitario è di 67.500.000 euro, 19.500.000 euro sono gli oneri a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. L'Authority per l'autorizzazione, accreditamento e qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi costa 429.000 euro. L'assegno di accompagnamento (Legge n.138/1991) è di 1.872.000 euro.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E SPORT





Per il personale in attività del Dipartimento Istruzione servono 9.007.000 euro, 70 mila euro quelli destinati alle iniziative per l'aggiornamento dei curricoli scolastici e l'innovazione delle metodologie di insegnamento. La spese per refezione scolastica, Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, Scuola d'Infanzia e Scuola Elementare è di un milione di euro. Il contributo all'Università degli Studi è di 3 milioni, poco meno di un milione e 300 mila euro invece quello per l'Istituto Musicale Sammarinese.

Sempre in tema in istruzione, il totale della Scuola Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia è di 9.262.500 euro, 11.239.180 per la scuola elementare, 6.641.500 per la Scuola Media Inferiore mentre per la Scuola Secondaria Superiore l'importo è di 4.237.145 euro. E' di 397.300 euro infine la voce "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati".

Gli Istituti Culturali invece richiederanno 4.422.000 euro.