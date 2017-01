UE, Congresso Stato: Gruppo consultivo permanente

di Alessandro Carli Unione Europea e "spostamenti interni" dei lavoratori della Pubblica Amministrazione al centro del Congresso di Stato della scorsa settimana. A riferire della seduta, i Segretari di Stato Nicola Renzi e Guerrino Zanotti. Quest'ultimo, citando le delibere 7 e 8 di dicembre, ha fatto il punto sul distaccamento di una parte del personale delle Segreterie a uffici diversi da quelli di provenienza. "E' un modo di procedere non più idoneo – ha riferito il Segretario agli Interni – e quindi interverremo con una delibera di revoca. Non vuole essere un segnale di ostilità verso le persone" ma semplicemente un assegnarli a ruoli che incontrano le loro competenze. Il responsabile agli Affari Esteri invece ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Attualmente il Titano sta lavorando sugli accordi bilaterali in essere con gli Stati membri, un passo "fondamentale" in quanto "le tematiche saranno oggetto di negoziato". Di quel negoziato che si sta svolgendo a Bruxelles. "Tutto il Governo – ha proseguito Renzi – è impegnato in un lavoro di valutazione e di confronto. L'accordo con l'Unione Europea è molto importante e quindi verrà condiviso con le categorie economiche e sociali di San Marino", nel segno della "trasparenza". Nicola Renzi non ha dato date certe. "I soggetti impegnati sono tanti e il percorso sarà certamente lungo. Molto dipenderà anche dalle nostre decisioni politiche". Intanto, per lavorare sull'accordo, sono stati istituiti un gruppo consultivo permanente che coinvolgerà le associazioni di categoria e sindacali del Paese. Parimenti, ci sarà anche un gruppo tecnico, più "politico", che fa capo ai vari Dipartimenti e che "potrà avvalersi del supporto del Tribunale e di Banca Centrale". L'obiettivo, ha rimarcato il Segretario agli Esteri, è quello "di aprire un confronto in maniera metodica e con cadenze precise". Entro la fine di gennaio, ha promesso, "verranno nominati i rappresentanti delle parti sociai ed economiche coinvolte". "Come Paese – così ancora Renzi - dobbiamo avere la forza di sapere cosa vogliamo chiedere all'Unione Europea e che cosa ci richiederà a fronte di una maggiore integrazione. Abbiamo individuato una 'linea rossa' sotto la quale non possiamo scendere. Ma tutte le risorse che stiamo impiegando per fare questo lavoro di approfondimento ci permettono, a prescindere dalla valutazione finale dell'accordo, di ragionare sull'internazionalizzazione del nostro sistema Paese: sapere cioè cosa mettere in campo e cosa chiedere agli altri affinché questo avvenga davvero". Oggi i rapporti tra gli Stati dentro l'UE non sono tutti uguali: hanno diverse velocità". La Repubblica di San Marino punta con decisione alla ricollocazione internazionale. L'auspicio è che possa avvenire in tempi certi e non così lontani.

Commissioni, scelti i nuovi Presidenti

Concluse le sedute di insediamento delle Commissioni, rinnovate dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Grande e Generale. Al termine sono risultati eletti i nuovi Presidenti. Il Consigliere Mimma Zavoli alla Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali e Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni; Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello, Giustizia, Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica; la Signora Nicoletta Canini alla Commissione di Vigilanza; il Consigliere Alessandro Bevitori alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza Ordine Pubblico, Informazione; il Sig. Leo Marino Morganti alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte (Segretario la Sig.ra Valentina Rossi); il Consigliere Tony Margiotta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria e Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione; il Sig. Gino Giovagnoli alla Commissione per l'Edilizia Residenziale il Signor Domenico Carlini; il Consigliere Emmanuel Gasperoni alla Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura; la Signora Karen Luisa Pruccoli quale Coordinatore della Commissione per le Pari Opportunità e quale Vice Coordinatore la Signora Nancy Mabel Martinazzo; il Consigliere Mirco Tomassoni al Gruppo Nazionale della Repubblica di San Marino presso l'Unione Interparlamentare e quale Vice Presidente il Consigliere Dalibor Riccardi; il Consigliere Gian Carlo Venturini alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.