BCSM, raccolta complessiva sotto i 6,5 miliardi di euro

Non si ferma la contrazione della raccolta complessiva del sistema bancario sammarinese. Nell'ultima nota di Banca Centrale, pubblicata in settimana e che fa il punto al 30 settembre 2016, emerge che - rispetto al 31 marzo - il dato complessivo della raccolta del risparmio e della raccolta indiretta si è ridotto di oltre 10 milioni di euro, passando da sei miliardi e 600 milioni circa a 6 miliardi e 495 milioni. Solo a 30 settembre 2015 il totale era risultato essere superiore ai 7 miliardi. Nel dettaglio, i dati al 30/09/2016 sono così suddivisi. La raccolta al risparmio è risultata essere 4 miliardi e 648 milioni. Il totale è così composto: 1 miliardo e 992 milioni di depositi della clientela a vista; 1 miliardo e 896 milioni di certificati di deposito, 526 milioni di obbligazioni. La raccolta indiretta invece è aumentata rispetto al bollettino del 30 giugno, passando da 1 miliardo e 619 milioni a 1 miliardo e 632 milioni per il "titoli in amministrazione" e 197 milioni di gestioni patrimoniali (a giugno erano 211 milioni). FITCH: GIUDIZIO BBB

L'agenzia di rating Fitch nel suo ultimo report su San Marino pubblicato il 2 dicembre scorso in lingua inglese conferma il giudizio a BBB con outlook negativo, già espresso a giugno 2016. Come riportato dall'agenzia Reuters, i dati del Titano sono "significativamente al di sopra del gruppo di pari rating" quali Sud Africa, Bahrain e Colombia. Ad esempio il debito pubblico è al 23% del Pil contro una media del 41% dei "colleghi" con la tripla B.