Questione di num3ri di venerdì 27 gennaio

Se la data di oggi è legata soprattutto alla Giornata della Memoria, una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto, vero è che negli anni, oggi, sono accaduti molti altri eventi di rilievo. Oltre alla nascita del calciatore sammarinese Lorenzo Capicchioni (1989), il 27 gennaio si ricordano anche la condanna di Firenze a Dante Alighieri (1302), la presentazione da parte di Thomas Edison del brevetto per la lampadina a incandescenza (1880), la fondazione a Washington della National Geographic Society (1888) e il passaggio di un celebre brand. Era oggi, ma nel 1932 quando il simbolo del "cavallino rampante", appartenente all'aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA. Ma il 27, slegato dal mese di gennaio, non può che portarci (anche) nel mondo dell'economia. A volo radente: l'Osservatorio sul precariato dell'Inps ha annunciato che tra il 2015 e il 216 i licenziamenti disciplinari sono passati da 53.056 a 67.374 (+27%). Sempre lo stesso Osservatorio poi ha poi evidenziato che le assunzioni in apprendistato sono aumentate di 47mila unità (+27%). Dall'economia grande a quella di tutti i giorni: secondo un sondaggio condotto sui propri utenti da "TheFork" e che riguarda i pranzi e le cene nei ristoranti, la spesa media pro-capite anche quest'anno sarà di poco superiore ai 27 euro. Sorride Reggio Emilia intanto. Nel 2016 le startup innovative iscritte alla Camera di Commercio sono state precisamente 27. Dal Forum Economico ospitato a Davos (e di cui abbiamo scritto sullo scorso numero di San Marino Fixing) arriva un altro 27: nel mondo la possibilità per le donne di entrare nel mondo del lavoro è inferiore di circa il 27% rispetto a quella degli uomini.