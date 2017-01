San Marino, TISM: i servizi delle Poste anche su App

di Alessandro Carli Le Poste della Repubblica di San Marino già da qualche anno hanno avviato un processo di trasformazione e l'accordo siglato con Telecom Italia San Marino si inserisce nel percorso di "digitalizzazione", di modernizzazione, diventato una strada quasi obbligatoria. Accordo che, in estrema sintesi, si sviluppa seguendo due traiettorie che dialogano tra di loro: l'utilizzo dei servizi postali attraverso l'App LIVE IN.SM e l'estensione del network wi-fi LIVE IN.SM anche agli uffici postali della Repubblica. Su questo secondo aspetto il Direttore delle Poste Rosa Zafferani ha spiegato che è importante che le Poste partecipino a LIVE IN.SM in quanto "è uno dei servizi della Repubblica che ha finalità e funzioni di pubblico interesse". APP: ECCO COSA SI PUÒ FARE

Come ha ribadito Cesare Pisani nel ricordare il decennale del primo iPhone (Gennaio 2007), oggi gli smartphone permettono di avere "il mondo in tasca". E, come annunciato, riguarda anche le Poste di San Marino. La app difatti permetterà ai "navigatori" di avere accesso a tutti i "contenuti" e i servizi delle poste: orari e posizione degli uffici postali, le notifiche della consegna delle raccomandate e l'invio di telegrammi per esempio, ma anche il pagamento dei bolli auto, dei bollettini di conto corrente postale, le bollette dell'Azienda dei servizi (acqua, luce, gas, rifiuti) e le pensioni dell'INPS, per esempio. "Vogliamo guidare Poste San Marino verso soluzioni innovative, per facilitare la vita delle persone – ha affermato il Direttore di Poste Rosa Zafferani - per contribuire al necessario passaggio dall'economia tradizionale a quella digitale. L'accesso WiFi gratuito ad Internet presso tutti gli Uffici Postali rappresenta il primo fondamentale passo in questo processo di cambiamento. La presenza sull'App LIVEIN.SM inoltre ci permette di avere un nuovo canale per raggiungere la popolazione e per offrire nuovi servizi. Poste San Marino - conclude Rosa Zafferani – vuole essere sempre più protagonista del processo di cambiamento e di avanzamento economico e sociale del Paese, permettendo a tutti di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalle nuove tecnologie." "Siamo molto lieti – conclude Cesare Pisani Amministratore Delegato di Telecom Italia San Marino – che Poste San Marino abbia compreso le opportunità e le potenzialità offerte dalla nostra piattaforma, un vero sistema di localization marketing in grado di accrescere la user experience di turisti e cittadini, e scelto gli strumenti di comunicazione di LIVEIN.SM per offrire servizi a valore aggiunto ai propri clienti. È una scelta che ci rende orgogliosi, così come la possibilità che stiamo valutando per il futuro, di permettere ai nostri clienti di provvedere al pagamento di alcuni servizi di Poste direttamente nella fattura. Una scelta che semplifica la vita delle persone e che conferma il percorso verso l'eccellenza nei servizi e nel rapporto con il cliente che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni." TISM: I MICRO PAGAMENTI VIA APP Le iniziative di Telecom Italia San Marino però non finiscono qui. "Un altro progetto sul quale stiamo lavorando in questo periodo – spiega l'ingegner Cesare Pisani - è quello dei micro-pagamenti gestiti attraverso l'APP Livein.sm. Un vero borsellino elettronico ricaricabile attraverso gli Uffici Postali o direttamente associato al proprio conto corrente attraverso il quale ad esempio pagare il parcheggio, le spedizioni postali o semplicemente un caffè. Anche in questo caso l'utilizzo della tecnologia ci permette di semplificare la nostra vita, sarà sufficiente ad esempio inquadrare il QR Code dell'esercente e indicare la somma da pagare per trasferire immediatamente l'importo sul suo borsellino virtuale. Un'idea semplice che potrebbe essere sfruttata anche a fini turistici per promuovere la Repubblica di San Marino regalando ad esempio a chi soggiorna nel nostro Paese per una o più notti un piccolo credito da spendere nei negozi convenzionati. Abbiamo su questo tema - conclude l'Amministratore Delegato di TISM - raccolto l'interesse di molti soggetti e contiamo a breve di rilasciare un primo prototipo del servizio".