BSI, operazioni delle carte di credito monitorabili online

di Daniele Bartolucci Con oltre 550 milioni di schede in circolazione nella sola Europa, le carte di credito sono ormai uno strumento quotidiano per la maggior parte dei privati e delle aziende. Si stimano quasi 40 miliardi di operazioni per un totale di 1.500-2.000 miliardi di euro processati: un'espansione esponenziale del loro utilizzo, soprattutto legato all'online, che ha generato una sempre maggiore richiesta di sicurezza e semplificazione. Due risposte che Banca Sammarinese di Investimento ha fornito fin dall'inizio quando, oltre un anno fa, lanciò sul mercato interno la prima (e finora unica) carta di credito emessa direttamente da una banca della Repubblica. Come noto, infatti, le attuali carte circolanti sono emesse da CartaSì, che cesserà di fornire il servizio il prossimo 28 febbraio 2017. "Per noi questa scadenza non esiste, ci siamo preparati per tempo", spiega Gabriele Monti, Direttore Generale di BSI. "Emettiamo gratuitamente già da oltre un anno le nostra carte di credito, utilizzando il circuito Mastercard, di cui siamo principal member, oltre alle carte per i privati collochiamo anche carte Business per le aziende, tutte disponibili in brevissimi tempi, è sufficiente richiederle ad uno dei nostri sportelli". SU MISURA, GRATUITA E SUBITO DISPONIBILE

La prima risposta che BSI ha dato al mercato è legata alla semplicità: la carta di credito emessa dall'istituto, infatti, oltre a non avere un costo di emissione, può essere richiesta senza la necessità di particolari adempimenti burocratici. BSI offre una gamma completa di prodotti: per il cliente privato, per il professionista e per le aziende. Il cliente può scegliere, a seconda dell'utilizzo che ne vorrà fare, la tipologia di carta "a saldo" o quella "prepagata", la distinzione, come noto è semplice: la prima permette di acquistare beni e servizi accorpandoli in un'unica cifra mensile (limitata dal massimale scelto dall'utente), che sarà addebitata sul conto corrente bancario del cliente entro i primi quindici giorni del mese successivo, senza interessi. La seconda, che è utilizzata tantissimo da chi fa acquisti online, prevede invece il caricamento del denaro in anticipo, "In questo caso", spiega sempre il Direttore Generale Gabriele Monti, "per avere una carta prepagata emessa da BSI, non è obbligatorio avere un conto corrente presso la banca, le ricariche possono essere effettuate allo sportello, tramite bonifico o tramite internet". SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI Il cliente può optare, al momento dell'emissione, per la carta tradizionale con metodo di validazione "a firma" o per quella più evoluta, dotata del PIN di protezione richiesto ad ogni acquisto. Oltre agli standard più elevati di sicurezza, il sistema utilizzato da BSI per le carte di credito ha implementato il livello di controllo con alcune funzioni innovative, che permettono al proprietario della carta di personalizzare la propria operatività. "Oltre al massimale di spesa", spiega Monti, "è possibile limitare l'utilizzo anche per importo di spesa e per tipo di utilizzo, ovvero prelievo contante piuttosto che acquisti tramite POS o via internet. Non solo: è possibile filtrare anche i Paesi in cui non vogliamo abilitare l'utilizzo della carta, evitando spiacevoli inconvenienti e truffe. Se non andrò mai in tale Stato, posso disabilitarlo con un semplice click nel mio homebanking. In ultimo le carte BSI sono coperte da assicurazione per l'utilizzo fraudolento. CONTROLLO ONLINE DI TUTTE OPERAZIONI

Le carte di credito emesse da BSI si distinguono in quattro tipologie: Consumer, Exclusive, Business e Prepagata. Per tutte è disponibile l'interrogazione online delle operazioni effettuate e la ricezione di sms ed email. "E in tempo reale", sottolinea Monti: "Abbiamo un sistema telematico di invio SMS ed email che notifica la singola operazione una volta effettuata, ma soprattutto, tramite l'accesso online al proprio conto, è possibile in ogni momento visionare e verificare tutte le operazioni eseguite, senza dover attendere l'estratto conto mensile. Questa funzione, molto apprezzata anche dai privati, si rivela utilissima per tutte le aziende con dipendenti, agenti o rappresentanti ai quali fornisce una carta di credito. In questo modo potranno verificare sempre sia l'utilizzo che la disponibilità o la necessità dei propri collaboratori, in qualunque parte del mondo essi stiano lavorando".