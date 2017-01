ANIS: “Bilancio di previsione senza un progetto di sviluppo”

A causa delle vicende elettorali di fine anno, il progetto di legge "Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2015 e Bilanci Pluriennali 2017/2019" è stato predisposto in tempi ristrettissimi e non presenta un progetto strategico di sviluppo e quindi interventi di particolare rilievo per le imprese. L'anno 2016 chiude con un saldo negativo, pari a 9,5 milioni di euro, a riprova del fatto che sul fronte delle uscite sono indispensabili azioni più forti e rigorose per ridurre in misura significativa la spesa corrente. Nel merito del provvedimento, l'Associazione Nazionale Industria San Marino evidenzia seguenti punti. CAMERA DI COMMERCIO: IL CONTRIBUTO Viene confermato il modesto contributo annuale di 80.000 euro alla Camera di Commercio di San Marino che, come ha sottolineato anche l'anno scorso ANIS, "è del tutto insufficiente per garantire a questo ente uno svolgimento efficace delle sue funzioni tipiche e necessarie alle imprese". Da tempo l'Associazione sollecita "una radicale riforma dell'ente, affidandogli altre attività da cui poter ricavare maggiori risorse finanziarie e consentirgli di promuovere in modo efficace il sistema delle imprese e attrarre nuove iniziative economiche nel Paese". CONVENZIONAMENTI PER PRESTITI AGEVOLATI Il punto d) dell' Art. 17 conferma, come lo scorso anno, il finanziamento fino ad un importo complessivo di 5 milioni di euro per la promozione di attività di ricerca, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico, regolati dalle leggi ivi citate, in particolare quelle orientate alla riprogettazione dei materiali prodotti al fine della loro totale recuperabilità, all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti. Il punto e) definisce il convenzionamento fino all'importo di 8.000.000 euro a sostegno del "Credito Agevolato alle imprese" previsto dal Decreto Delegato 93/2013. INCENTIVI NEL SETTORE ENERGETICO

Sono confermati una serie di interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente per i quali però è previsto uno stanziamento piuttosto limitato. SVILUPPO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI Con questa disposizione le risorse di alcuni fondi già stanziati per altre finalità vengono destinati a sostenere convenzioni e consulenze ed altro in riferimento al negoziato per l'accordo di associazione con l'Unione Europea. PROGRAMMAZIONE SOCIO EDUCATIVA Con tale articolo viene previsto genericamente un contributo dello Stato per i soggetti privati accreditati che svolgono servizi socio educativi per la prima infanzia (asili nido) in funzione delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale. FONDO PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI Il comma 2 proroga anche per l'anno 2017 il prelievo dalla "Cassa Compensazione" (nella quale confluiscono dalla data della sua costituzione i residui attivi derivanti dalle gestioni degli assegni familiari, malattia, ecc.) per finanziare il disavanzo che certamente accuserà la Cassa per gli Ammortizzatori Sociali considerato che continua ad essere significativo il ricorso alla Cassa Integrazione, alla Mobilità e alla Disoccupazione e che da questo fondo si attingono le risorse per finanziare gli incentivi della Legge numero 71 del 2014 relativi alle assunzioni dei percettori degli ammortizzatori sociali. Questo intervento consente di non alzare le aliquote contributive che altrimenti avrebbero inevitabili riflessi sul costo del lavoro. DISCIPLINA FONDI PENSIONE Viene posticipato al 30 giugno 2017 l'impegno di elaborare una proposta complessiva di riforma del sistema previdenziale. DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI Vengono innalzate le sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comitato di Vigilanza e Controllo. PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO Vengono stanziati 179.000 euro di cui 157.000,00 quale contributo all'Ente Gestore del PST e 22.000,00 per sostenere il costo dell'affitto della sede dell'incubatore d'impresa. PROROGA VARIAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO Fino a dicembre 2017 l'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 numero 85 e successive modifiche, e per la cessione di quote ereditarie indivise e di diritti ereditari di cui al n. 3 della medesima tabella, viene mantenuta ridotta al 2,5%. La riduzione non si applica al trasferimento di immobili a titolo di riscatto derivante da contratto di leasing. DISPOSIZIONI FISCALI

Con questa disposizione l'Ufficio Tributario nell'accertamento dei redditi da lavoro dipendente e da pensione relativamente agli anni 2014 e 2015 qualora constati che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei propri redditi mediante l'apposito modello, provvederà a calcolare l'imposta eventualmente dovuta con gli interessi senza applicare sanzione. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Vengono prorogati al 30 settembre 2017 i termini per l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 81 della Legge numero 189 del 2015. In estrema sintesi, verranno introdotte modifiche alla Legge numero 31 del 1998 ed in particolare all'articolo 10 (servizio di prevenzione e protezione) e all'articolo 17 (sorveglianza sanitaria). Su questi due punti l'Associazione Nazionale Industria San Marino avvierà quanto prima un confronto con le autorità interessate.