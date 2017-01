Questione di num3ri di venerdì 20 gennaio

Il futuro è la Cina. Non parliamo di commercio o di imprese, ma di sport. Ad essere più precisi, di calcio. Insomma, se avete meno di 40 anni mettetevi sotto con gli allenamenti e riacquistate una discreta forma fisica e proponetevi. L'Hebei China Fortune difatti nei giorni scorsi ha acquistato per 20 milioni di euro l'attaccante Chengdong Zhang. Segni particolari? Il suo ultimo gol risale al lontano 17 maggio 2014. Chi crede di riuscire a fare qualche gol in più e con maggior costanza, ci pensi un po': non vi daranno (forse) 20 milioni, ma già dal milione in su ci si può fare una pensatina. Ryanair non vi porterà in Cina, però ha "lanciato" una bella iniziativa: si intitola "Bentornato al Lavoro" ed è un'offerta che prevede il 20% di sconto su due milioni di posti in vendita sul sito della compagnia. Vola basso invece il Financial Times: secondo il prestigioso giornale britannico, entro 20 anni spariranno almeno i seguenti lavori: autofficine, produttori di componenti industriali, agenzie di viaggio, venditori di polizze e consulenti finanziari. Ai venti freddi, l'Emilia-Romagna preferisce i venti (milioni) che il Fondo Sociale Europeo ha concesso alla Regione per orientamento, accompagnamento al lavoro, sostegno nei contesti lavorativi e formativi, tirocini, formazione e certificazione delle competenze per sostenere le persone fragili e vulnerabili nei percorsi di inclusione sociale attraverso il lavoro. Nel frattempo la Camera di Commercio di Milano ha elaborato i dati Res Str Global e ha annunciato che tra i saldi e la settimana della moda, la ricaduta sulla città sarà di circa 20 milioni di euro. Ma oggi è il 20 gennaio e il 20 gennaio sono nati Giuseppe Arzilli (1941), politico sammarinese, e il Presidente del Colorificio Sammarinese, Tito Masi (1949). Tra le curiosità legate al 20 gennaio, la prima seduta del Parlamento inglese all'House of Parliament (1265) e il brevetto delle montagne russe depositato da L. A. Thompson nel 1865.