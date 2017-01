Telecom Italia San Marino, un anno a tutta velocità

di Alessandro Carli Numeri in forte crescita per Telecom Italia San Marino nel 2016: le linee Broadband sono aumentate dell'8%, raggiungendo una penetrazione tra le famiglie sammarinesi di circa il 52%. Un valore tra i più alti d'Europa a testimonianza dell'accessibilità e dell'elevata disponibilità del servizio nel Paese. Nei servizi - Voce - l'incremento è del 26%, con una percentuale di nuove linee del 25% sul totale attivato. Anche i clienti business sono aumentati, addirittura del 36%. "Possiamo dire di servire con soddisfazione tutte le migliori realtà imprenditoriali del Paese" spiega l'ingegner Cesare Pisani, Amministratore Delegato di Telecom Italia San Marino. "Questi dati - aggiunge l'AD - non sono frutto del caso o di magia, ma il risultato di un disegno strategico e di un go-to-market, ossia di una maniera di fare business, che traguarda l'eccellenza su tutta la catena del valore". Ingegnere, numeri importanti che testimoniamo una particolare attenzione dedicata al dialogo con i clienti...

"Assolutamente sì! Crediamo fortemente che internet non sia (ancora) come la luce o l'acqua. Tutti sanno attaccare una spina o aprire un rubinetto, meno semplice è configurare una rete dati anche se domestica. Alle volte anche noi tecno-enthusiast dobbiamo ricorrere al super esperto per sfruttare appieno la tecnologia. E proprio per rispondere a queste esigenze nel nostro TISM Store oltre a vendere prodotti e servizi, forniamo ai nostri clienti consulenza in forma totalmente gratuita su tutti gli aspetti dell'ICT. Anche il servizio telefonico di assistenza è diretto e multi-area: non solo non abbiamo un call center esterno, ma non ci sono persone dedicate esclusivamente a questo servizio. Da noi tecnici, commerciali e amministrativi, intorno a una tavola rotonda, rispondono ai clienti direttamente, affrontando e risolvendo, spesso al momento, dubbi e criticità". Una relazione con il cliente d'eccellenza quindi, ed immagino che altrettanta cura ci sia nel trattare dati e informazioni riservate del cliente.

"Su questo tema siamo particolarmente sensibili. Senza accorgercene navigando in Internet lasciamo tantissime informazioni personali, a volte anche particolarmente riservate e confidenziali. Per preservare e proteggere la riservatezza dei nostri clienti nel nostro Codice di Autoregolamentazione abbiamo introdotto le severe regole sulla privacy adottate dagli operatori di telefonia che, vale la pena ricordare, sono tra le più severe del settore e ciò ha consentito di stabilire e mantenere con i nostri clienti una relazione di totale fiducia e trasparenza". Ma parliamo di innovazione. Per crescere, soprattutto nelle telecomunicazioni è essenziale saper innovare...

"L'innovazione fa parte del DNA dell'Azienda. È al centro di tutte le nostre attività ed è sempre di più un nostro fattore critico di successo. A valle di un percorso imprenditoriale che ci ha visto a fianco di start up israeliane e europee, abbiamo implementato processi e acquisito capacita di sviluppo che ci permettono di avere un ruolo proattivo nella new economy". Ci può dare qualche esempio?

"La piattaforma Livein.sm! Il sistema di localization marketing sviluppato nei nostri laboratori! L'App delle App che sta diventando lo strumento elettivo di comunicazione e marketing di tutti gli esercenti della Repubblica. Livein.sm sta avendo un successo virale tra turisti e sammarinesi registrando numeri molto più grandi delle dimensioni della nostra comunità: 8 mila app attive, 2 milioni di contatti su Facebook, 220 mila accessi alla rete Wi-Fi che oggi conta circa 200 access point nel territorio. É stato ed è strumentale al successo di eventi turistici quali ad esempio Rally Legend, 'Il Natale delle Meraviglie'. Numeri destinati a crescere anche grazie a nuovi servizi di pubblica utilità che abbiamo intenzione di lanciare nel corso del 2017". Tutto bellissimo, ma l'Ultra Broadband?

"Come anticipato a fine 2015, nelle ultime settimane dello scorso anno, abbiamo lanciato Internet FLASH! il servizio Ultra Broadband fino a 200 Mb/s basato sulla nuova tecnologia Enhanced VDSL. Essere riusciti in breve tempo a realizzare una delle prime reti di accesso in Europa con questo nuovo protocollo che massimizza le prestazioni, valorizza le infrastrutture esistenti nelle strade e nelle case, minimizza costi e disagi per la collettività per la sua realizzazione e utilizzazione, ci rende particolarmente orgogliosi e permette all'Azienda di continuare il suo percorso verso l'eccellenza nella qualità dei servizi". Quali sono stati i progetti più importanti dell'anno che si è appena concluso?

"Tante sono state le attività realizzate nel corso del 2016 e le collaborazioni avviate o ampliate con le organizzazioni più importanti del Paese. Come fornitori e partner, stiamo portando nel Parco Scientifico e Tecnologico la forza del Gruppo Telecom Italia unita alla agilità e allo spirito di 'Start Up seriale' che ci contraddistingue. Abbiamo poi sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Università della Repubblica di San Marino per supportare con progetti congiunti le linee di sviluppo di questo vibrante e innovativo Ateneo. Nel festeggiare il primo anno di Livein.sm con l'Ufficio del Turismo, è stata confermata la volontà di proseguire su questa collaborazione di successo. Abbiamo raggiunto un accordo con l'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino per realizzare la copertura Wi-Fi nelle strutture sanitarie e, attraverso Livein.sm, rendere disponibili servizi innovativi come la gestione delle visite specialistiche, l'accesso a informazioni e referti medici". Una presenza importante quindi anche per l'impatto economico che avete sul territorio... "Senza dubbio. Possiamo affermare con orgoglio di essere sempre di più una risorsa preziosa per San Marino. Considerando tasse, contributi, indotto, etc., abbiamo un impatto annuale di oltre 4 milioni di Euro sull'economia del Paese. Anche in momenti difficili per la Repubblica, abbiamo mantenuto e, ove possibile, accresciuto il livello occupazionale; creduto e investito tanto nelle persone che oggi sono tra le più qualificate dell'ICT; realizzato infrastrutture d'avanguardia per decine di milioni di Euro, portato nel territorio servizi innovativi con larghissimo anticipo rispetto alla vicina Italia. Per continuare su questo circolo virtuoso e salvaguardare questo patrimonio unico, ci aspettiamo che le istituzioni semplifichino e facilitino; creando un ambiente regolatorio che non vanifichi quando costruito e attragga nuovi investimenti". Quali sono invece progetti che avete in cantiere per il 2017?

"Non siamo una meteora. I nostri sono piani di lungo periodo. Il nostro obiettivo è molto semplice TISM Eccellenza della RSM, per la RSM, Ieri, Oggi e Domani! Per il 2017 vogliamo allargare la copertura della rete WiFi, completare la realizzazione della rete ultrabroadband e portare Internet Ultraveloce a 200 Mb/s a tutti i sammarinesi, realizzare nuovi servizi di pubblica utilità attraverso Livein.sm, realizzare un'adeguata copertura cellulare per smartphone e apparati di ultima generazione, Il tutto, senza aggravio sul bilancio dello Stato. E questo è un bel risultato".