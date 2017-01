Radio 24: Fabio Guffanti, le novità della voluntary disclosure 2017

C'è tempo fino al 31 luglio 2017 per la presentazione della prima istanza di adesione alla "nuova" voluntary disclosure, procedura di rientro/emersione dei capitali detenuti all'estero. Per chi si trova in situazioni irregolari si è aperta quindi una nuova finestra che permette di dichiarare al fisco i patrimoni interessati, pagando in misura ridotta le sanzioni dovute. Fabio Guffanti, consulente fiscale, ha spiegato intervenendo a "Cuore e denari", il programma condotto da Nicoletta Carbone e Debora Rosciani su Radio 24, quali sono le novità rispetto alla precedente versione. La principale è la possibilità di "autoliquidazione": "Si dà la possibilità di autoliquidare, un po' come si fa con la dichiarazione dei redditi, le imposte dovute. È il contribuente o il professionista che, presentando l'istanza, deve provvedere a calcolare le imposte dovute, le sanzioni, gli interessi e provvedere al pagamento. Scegliere questa strada garantisce un risparmio maggiore, con sconti sulle sanzioni pari al 50%. Per chi lascia, invece, che sia l'Agenzia delle Entrate a calcolare le imposte la riduzione si attesta al 60% se si tratta di redditi e patrimoni detenuti in paesi cosiddetti collaborativi e all'85% se si tratta di paesi black list".