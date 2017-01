Personale politico: nominati i Segretari Particolari e gli Addetti di Segreteria

Nomine in arrivo in Consiglio Grande e Generale. Nella prossima sessione infatti all'ordine del giorno figurano diverse nomine di membri di Commissione, Consigli di Amministrazione e ruoli istituzionali. Nel frattempo, il Governo ha iniziato a delineare l'organigramma del personale politico delle varie Segreterie. Di seguito l'elenco ufficiale. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Giustizia: Samuele Guiducci Segretario Particolare; Laura Pelliccioni Addetto di Segreteria. Segreteria di Stato per gli Affari Interni: Sabrina Fantini Segretario Particolare. Segreteria di Stato per le Finanze: Marilisa Mazza Segretario Particolare; Oriana Mazzoli Addetto di Segreteria. Segreteria di Stato per l'Industria e il Lavoro: Alessandro Urbinati Segretario Particolare; Fabio Verbena Addetto di Segreteria. Segreteria di Stato per il Territorio e Turismo: Federico Bascucci Segretario Particolare, Marina Tamagnini Segretario Particolare; Giulia Muratori Addetto di Segreteria; Marco Tamagnini Addetto di Segreteria. Segreteria di Stato per la Sanità: Maria Chiara Bagliori Segretario Particolare, Maria Anna Micol Rossini Addetto di Segreteria. Segreteria di Stato per l'Istruzione: Antonio Kaulard Segretario Particolare; Leo Marino Gasperoni Addetto di Segreteria.