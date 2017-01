Imprese forensi: modalità telematiche obbligatorie

Nuove modalità online per le imprese estere che operano a San Marino per conto di imprese sammarinesi. A seguito della Delibera del Congresso di Stato n. 17, Pratica n.1278 del 21 Luglio 2015/1714 d.F.R., le imprese estere che intendano svolgere un'attività economica a San Marino, sono esentate dall'autorizzazione, oltre che nell'ipotesi di fornitura e installazione e collaudo, nei seguenti casi: A) Servizi di Manutenzione o Riparazione Occasionale le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente; Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. B) Le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori nel periodo coperto dalla garanzia. Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione da autorizzazione nei casi A) e B), l'impresa sammarinese è tenuta ad inviare entro e non oltre il prossimo 31 Gennaio 2017, l'elenco nominativo delle imprese estere che effettueranno le varie manutenzioni. Tale procedura dovrà essere svolta esclusivamente per via telematica, collegandosi sul portale della Pubblica Amministrazione applicativo OPEC, dove è stata abilitata la pratica "manutenzione ordinaria in esenzione". Si rammenta che il termine sopra indicato è tassativo e che le comunicazioni pervenute oltre tale data e con modalità differenti, (quindi anche quelle precedenti: posta ordinaria, fax, e-mail), non verranno considerate valide ai fini dell'esenzione.