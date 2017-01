Questione di num3ri di venerdì 13 gennaio

In attesa di capire come e in che modo San Marino punterà sul settore nautico, Ucina, la Confindustria nautica, ha fornito nei giorni scorsi lo stato di salute del comparto. Dall'indagine realizzata dall'Ufficio studi dell'associazione emerge una crescita del 13% del fatturato globale e un trend stabile per la chiusura del 2016. Forse è ancora troppo presto per svelare ai più piccoli chi è Babbo Natale, ma intanto i genitori possono divertirsi spiegando che oltre un regalo su dieci fabbrica in Italia proviene dalla Lombardia. La Regione che ha ospitato Expo nel 2015 conta circa mille imprese specializzate nel settore dedicato ai più piccoli e che pesano per oltre il 13% del totale nazionale di settore (circa 7.200) e danno lavoro a 6 mila addetti. E' quanto emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano e Istat. Manpower intanto guarda alla Slovacchia: le aspettative occupazionali dei datori di lavoro sono incoraggianti. Secondo l'ultimo sondaggio periodico, su un campione di 750 imprese, il 13% di esse si aspettano un aumento del personale nel periodo gennaio-marzo 2017. In Italia, nei primi 10 mesi del 2016 le cessazioni dei contratti stabili per dimissioni sono state pari a 659.000, ovvero -13% rispetto al 2015. La performance – sostiene l'INPS – si deve alle nuove dimissioni online. Il "Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2016", secondo i dati dell'Indagine sulle Forze Lavoro di Eurostat, fa emergere un dato interessante: le imprese a gestione immigrata rappresentano quasi un settimo di tutte le ditte individuali del Paese (13%). Oggi il calendario ci ricorda la nascita del calciatore sammarinese Pietro Zanotti (1995) ma anche la tragedia della Costa Crociera, che nel 2012 urtò a pochi metri dal porto dell'Isola del Giglio. Infine, i Santi del giorno: auguri a chi si chiama Agrizio, Bernone, Eliano, Glafira, Godone, Gumesindo, Servidio, Leonzio, Mungo e Vivenzio.