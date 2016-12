Banca di San Marino, “Talenti dei Castelli”: Francesca Bacciocchi

"Ballo l'hip hop". Sintetica e già musicale nella risposta alla nostra domanda – "Con quale forma d'arte di esibisci al concorso?" -, Francesca Bacciocchi è il nome della ragazza 26enne che rappresenta il Castello di Serravalle ai "Talenti dei Castelli". "Ho iniziato ad avvicinarmi a questo genere di ballo più o meno quattro anni fa, all'età di 22 anni" spiega con un sorriso nascosto dalla cascata di capelli ricci. Ma non c'è solo l'hip hop nella sua vita: "Adoro anche il funky e il rhythm and blues. La musica - confida - mi fa davvero staccare la testa. Mi dà moltissima energia". Francesca alterna gli allenamenti e la preparazione ("Mi alleno tutti i giorni") ai libri. Piuttosto voluminosi ed impegnativi. "Mi sto laureando in giurisprudenza all'Università di Urbino". In attesa della corona di alloro, parliamo di musica e di movimento. "Ho iniziato a ballare soprattutto per curiosità. Negli anni ho fatto stage formativi in tutta Italia e ho partecipato anche ad alcune gare". Infine, una riflessione sulla società che cambia. "Ho fratelli più piccoli di me, molto attivi e attenti al mondo social. Anche loro, come molti altri giovani, hanno perso un po' quella sana passione per lo sport".