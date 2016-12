Banca di San Marino, “Talenti dei Castelli”: Ginevra Bencivenga

Ginevra Bencivenga, il volto e la voce per il Castello di Città, con i suoi 11 anni è la concorrente più piccola della seconda edizione dei "Talenti dei Castelli". "Ho iniziato a cantare quando avevo cinque anni" spiega. Il suo look è, come si suol dire, "caratterizzato", e facilmente avvicinabile a una delle più grandi interpreti italiane. "Sì, mi piace moltissimo Loredana Bertè. Mi piace il suo genere musicale, la sua grinta, la sua energia e i suoi vestiti, così stravaganti e inconfondibili". Ginevra, oltre a cantare, studia. "Frequento la prima media a Serravalle" racconta con un sorriso. Dai banchi al palco del reality organizzato da Banca di San Marino. "Mi sono iscritta per divertimento - racconta -, anche perché cantare è la mia passione più grande". Nonostante la giovanissima età, Ginevra è piuttosto serena: "Sono molto tranquilla e rilassata, credo che l'importante sia partecipare". La rappresentante di Città ha le idee molto chiare sul suo futuro: "Da grande vorrei fare la cantante". I suoi modelli, oltre Loredana Bertè? La sorella, quindi "Mia Martini", ma anche "Laura Pausini e Anna Tatangelo".