Banca di San Marino, “Talenti dei Castelli”: Veronica Franciosi

"Dal concorso 'Talenti dei Castelli' mi aspetto un'opportunità per mettermi in gioco e anche per farmi conoscere come artista". Veronica Franciosi, 18 anni, è la giovanissima rappresentante del Castello di Montegiardino. Studentessa nella vita di tutti i giorni ma con una vera passione, quella per la musica ("Ho preso lezioni di canto sino a due anni fa" racconta), soprattutto quella "pop". La rappresentante di Montegiardino porta sul palco un pezzo, "Uncover" della giovanissima Zara Larsson (1997), artista svedese dalla voce incantevole. Veronica torna idealmente al concorso. "Sono una ragazza riservata e sino a poco tempo fa non avrei mai pensato di propormi ad una vetrina così importante. Ho deciso di partecipare perché prima di questa esperienza mi sono sempre e solo esibita a scuola. Avevo voglia di provare a confrontarmi con il pubblico". Tra i suoi artisti preferiti, Veronica cita "Sam Smith, il vincitore X Factor UK". La sua passione per il canto? "E' nata quando ero piccola – confida -. I miei genitori mi comprarono un microfono giocattolo con il quale amavo esibirmi davanti alla famiglia".