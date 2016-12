San Marino, presentato il bilancio consolidato del Gruppo ASA

L'azienda sammarinese della famiglia Amati, che dal 1961 produce imballaggi metallici per l'industria alimentare e chimica - oggi presente con quattro sedi in Italia, una in Svizzera e una nel Regno Unito – ha pubblicato in questi giorni il primo bilancio consolidato della sua storia. "La redazione di un bilancio consolidato – ha spiegato Emilio Amati, Presidente del Gruppo - si è resa indispensabile per capire meglio l'azienda; l'importante crescita, a seguito di acquisizioni di competitors e a rilevanti investimenti strategici - con un fatturato consolidato per il 2016 di 107 milioni - e la totale ridistribuzione dei processi produttivi tra i vari stabilimenti non permettevano di averne una visione d'insieme se non accorpando in un consolidato i dati delle varie società". Il Presidente Amati ha proseguito sottolineando alcuni aspetti strategici rilevanti e alcuni risultati conseguiti nel 2015: "Lo scorso anno ha visto al lavoro il nuovo Consiglio di Amministrazione, motivato e compatto, che sovrintende e guida, con mia personale soddisfazione, l'operato dell'Executive Board del Gruppo; abbiamo rilevato il 100% di un'azienda nel Regno Unito che rappresenta il nostro terzo mercato per fatturato presso il quale era pertanto necessario consolidare ulteriormente la nostra presenza; infine abbiamo proseguito la vivace politica di investimenti finalizzati a migliorare i margini e a implementare le linee di produzione". Gruppo ASA ha voluto ottenere la certificazione del bilancio consolidato: se ne è occupata PricewaterhouseCoopers, una delle più grandi società di revisione, consulenza legale e fiscale al mondo. La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dall'Unione Europea che richiedono il rispetto di principi etici e l'acquisizione di elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel documento. Guido Cicognani, Direttore Finanziario dell'azienda, ha dichiarato: "Sempre più orientata all'internazionalizzazione e determinata a comunicare l'immagine di gruppo serio e allineato a standard europei, la società ha sottoposto il bilancio consolidato a revisione contabile e ottenuto la certificazione, pur non essendovi alcun obbligo di legge, a garanzia della propria affidabilità nei confronti di terzi. E' un riconoscimento prestigioso per ASA, siamo la prima realtà sammarinese a ottenerlo".