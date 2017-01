San Marino, flussi di migrazione: definiti i “tetti massimi”

Sono stati fissati i "limiti" dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per le esigenze straordinarie per il 2017. Il Decreto Delegato numero 139 del 2016 stabilisce che il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro è complessivamente di 300 unità. Nello specifico, sono così ripartiti: 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale e 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro (art. 3 comma 1) è invece di 510 unità, così ripartite: 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità; 30 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia; 450 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani; 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione del settore bancario, industriale, tecnologico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista.

L'articolo 4 invece stabilisce il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi (10 unità) e per gli infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato (45). Gli articoli 6 e 7 invece "fissano" il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino (20 persone) e di quello dei permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, che è invece di 125 unità.