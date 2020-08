Alipay si presenta a banche e associazioni di categoria sammarinesi

SAN MARINO - Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha ospitato presso i propri uffici la presentazione in remoto delle opportunità offerte da Alipay, la piattaforma di pagamento del colosso cinese Alibaba al sistema bancario e commerciale (tradizionale ed e- commerce) della Repubblica di San Marino. Alla presentazione tenuta dal responsabile per lo sviluppo del business di Alipay per Italia e sud Europa Pietro Candela hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei consumatori oltre ai rappresentanti delle banche sammarinesi e di T-Pay. Candela ha spiegato come le banche e conseguentemente le attività commerciali loro clienti, possano ampliare l'offerta dei propri servizi inserendo Alipay fra i sistemi di pagamento via-POS a disposizione dei consumatori. Alipay, uno dei più importanti strumenti di pagamento al mondo, si pone non solo come tale ma anche come amplificatore commerciale e strumento di marketing al servizio dei merchant. L'auspicio della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, in questo caso nel ruolo di promotrice dello sviluppo economico, è che l'occasione offerta venga colta da banche e commercianti con l'obiettivo di ampliare l'offerta verso gli utilizzatori di Alipay, conseguentemente verso la clientela orientale e cinese. In una seconda fase le parti in causa dovranno si confronteranno direttamente fra loro per sviluppare le basi tecniche e l'implementazione tecnologica dei sistemi sammarinesi a favore di questo nuovo strumento. Alipay è una piattaforma di pagamento online lanciata nel 2004 in Cina da Alibaba Group, il più grande gruppo di economia digitale in Cina. Alipay collabora con più di 65 istituzioni finanziarie, tra cui Visa e MasterCard. Alipay è concettualmente simile agli altri sistemi di pagamento (come Apple Pay e PayPal) perché utilizza sistemi di pagamento tradizionali ai quali però affianca una serie di servizi aggiuntivi innovativi e specifici tra i quali il più noto è il pagamento con QRCode. Fabio Righi (Segretario di Stato): "La nostra Segreteria è chiamata a promuovere lo sviluppo economico in tutte le sue forme. Ritengo che quella presentata da Alipay sia un'occasione imperdibile per allineare le opportunità commerciali delle nostre attività e il nostro sistema bancario, alle più evolute tecnologie per il pagamento".