Repubblica di San Marino, presentato il “Titanus Museum”: un viaggio multimediale nella storia

di Alessandro Carli SAN MARINO - Tre grandi monitor per un viaggio multimediale nella storia della Repubblica di San Marino. Il 2 settembre è stato presentato alla stampa il "Titanus Museum" (Contrada Santa Croce, 20 – San Marino Città). La funzione educativa e quella di intrattenimento sono massimizzate grazie alla qualità dei contenuti storico-scientifici, garantita dalla collaborazione con il professor Verter Casali, uno dei massimi esperti di storia locale. Il racconto, che avviene in tre "momenti" e in tre "luoghi" – Area Antica, Area Moderna e Area Contemporanea - abbraccia una tradizione secolare che parte dalla Preistoria e arriva sino ai giorni d'oggi. Si va quindi dalla formazione geologica del Monte Titano e, attraverso la fondazione della comunità da parte del Santo Marino, si "vedono" e si "vivono" il Medioevo, Napoleone, Garibaldi e la Seconda Guerra Mondiale. FOTOGALLERY sulla nostra pagina Facebook.