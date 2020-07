Al via la prima edizione di “Copertina – pic-nic e spettacoli” nel centro storico di San Marino

di Alessandro Carli SAN MARINO - Tre luoghi unici e incantevoli – Orti Borghesi, Cava dei Balestrieri e Campo Bruno Reffi – ospiteranno la prima edizione di "Copertina – pic-nic e spettacoli" nel centro storico di San Marino, una proposta che unisce l'arte e la ristorazione. Dal 19 luglio al 27 agosto, come suggerisce il titolo della rassegna, si potrà prenotare il proprio posto-coperta e la cena (hanno aderito Il piccolo, Smaller, Treessesanta, Giulietti km0, Ristorante Righi, Ristorante Cesare, Bar Guaita e Rainbow sushi bar) e assistere così agli eventi in programma. Si parte, come detto, il 19 luglio alla Cava dei Balestrieri con il film "I vitelloni" di Federico Fellini; il 23 luglio agli Orti Borghesi l'attore Fabrizio Raggi sarà impegnato nel "Breve Racconto Lunare" mentre il 26 luglio alla Cava dei Balestrieri verrà proiettato "Vita di Pi". La musica farà il suo esordio il 29 luglio quando al Campo Bruno Reffi Beatrice Zerbini (poetessa), Isadora Angelini (attrice), Elisa Genghini (cantautrice) e Crista (cantautrice) saranno impegnate in "Non sono una signora". Il 30 si torna a teatro con Patrizia Bollini e Mara Di Maio e il loro "Elettrosciocche" (Orti Borghesi), il 31 invece al Campo Bruno Reffi salirà Lorenzo Kruger. Agosto si apre nel segno dei cartoni della Disney: "La spada nella roccia" è in programma il 2 alla Cava dei Balestrieri. Si torna al Campo Reffi il 3 agosto con il teatro dei Fratelli di Taglia ("Sogno d'estate"). Il 14 agosto il Canzoniere Grecanico Salentino (Campo Bruno Reffi, nella foto); il 16 il film "Quo vado?" (Cava dei Balestrieri), il 18 "Il bar al portico" di Vito e il Duo Sconcerto (Campo Reffi, teatro), il 19 al Balestrieri il film "Perfetti sconosciuti", il 20 al campo Reffi "Enoch Arden" di Hector Moreno e Antonio Fazzini (teatro), il 21 al "Reffi" il concerto degli United Artists for San Marino, il 24 sempre al "Reffi" la musica del Duo Bucolico & Camillas prima della chiusura agli Orti Borghesi con Elisa Manzaroli in "Elisa Show Quarantine". Il cartellone è stato realizzato dalle Segreterie di Stato Turismo e Cultura, Istituti Culturali, SMIAF, VisitSanMarino e Montechimica. CLICCA QUI per leggere il comunicato stampa.