Il Monte Titano per la tredicesima volta sarà arrivo di tappa del Giro d’Italia

Presentate le tappe del Giro d'Italia che interessano il territorio dell'Emilia Romagna. Naturalmente la Cronoscalata "Riccione – San Marino" sarà la tappa di punta della Corsa Rosa. San Marino sarà sempre fiero di essere considerato un concreto "valore aggiunto" in ogni iniziativa organizzata in collaborazione con i Comuni circostanti. Infatti, la fattiva sinergia tra la Repubblica e il comune di Riccione con il Sindaco Renata Tosi, ha già prodotto alcuni risultati e in particolare quello raggiunto della Cronoscalata "Riccione – San Marino".