Ufficiale: la MotoGP a San Marino e sulla Riviera di Rimini per altri tre anni

La MotoGP continua ad accendere i suoi motori a San Marino e sulla Riviera di Rimini. Si è svolto questa mattina, alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino, l'incontro finale fra i promotori del grande evento sportivo che dal 2007 si tiene consecutivamente a Misano World Circuit e i vertici di Dorna, per definire nei dettagli l'accordo. A seguire, la firma e quindi l'ufficialità dell'evento che continuerà a svolgersi al Misano World Circuit almeno per i prossimi tre anni. Ufficializzata anche la data 2019: il prossimo anno il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre. "Abbiamo siglato un nuovo accordo che è il risultato di un lavoro comune e fruttuoso – il commento dei promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini – che coincide con la volontà di Dorna di legarsi ad un territorio che offre al motomondiale una profonda cultura del motorsport e la riconosciuta capacità organizzativa. La prospettiva triennale consentirà a tutti noi e all'industria turistica di alimentare con nuova energia lo sviluppo ad ogni livello di un evento che genera un alto numero di presenze nel calendario sportivo della MotoGP, oltre a un indotto economico che moltiplica per sette ogni euro investito nell'organizzazione, fino ad arrivare in questa edizione a 65 milioni di euro. Inoltre, la nostra determinazione è resa ancor più solida dalla possibilità di avvalerci di un impianto come MWC che sta producendo forti investimenti sia infrastrutturali che in chiave sportiva, con l'avvio di un centro federale e ormai una vera e propria palestra di addestramento per gli attuali e futuri campioni". "Oggi è una giornata importante per noi di Dorna – il commento del CEO Carmelo Ezpeleta – e per un Gran Premio che ha assunto una dimensione straordinaria grazie agli sforzi dei promotori e alla passione enorme che il territorio esprime per il nostro sport. Sono felice per il rinnovo dell'accordo triennale. Tutto il mondo della MotoGP attende la tappa di Misano, c'è una cornice fantastica con gli eventi che precedono le gare. Grazie al lavoro federale e della VR46 Academy crescono nuovi campioni. Repubblica di San Marino e Riviera di Rimini con l'evento a MWC sono diventati una tappa fondamentale del calendario". Alla firma dell'accordo erano presenti il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, per la Repubblica di San Marino i segretari di Stato allo Sport e alla Cultura Marco Podeschi e al Turismo Augusto Michelotti, oltre al Sindaco di Governo Michele Muratori e al Presidente della Federazione Sammarinese Motociclistica Denis Zanotti; per la Provincia di Rimini il Presidente Andrea Gnassi con il Sindaco di Misano Stefano Giannini; per Santa Monica SpA il Presidente Luca Colaiacovo con l'A.D. Mariano Spigarelli e il Managing Director di MWC Andrea Albani; Andrea Cicchetti Coordinatore MotoGP San Marino e Riviera di Rimini.