UEFA: la FSGC conferma fiducia al Presidente Čeferin

In vista del prossimo Congresso UEFA che si terrà a Roma il prossimo 7 febbraio 2019, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio intende confermare il pieno sostegno e massimo supporto alla candidatura dell'attuale Presidente in carica – Aleksander Čeferin –, sposando la linea della continuità al vertice del massimo organismo calcistico continentale. "Le politiche sportive avviate dall'Esecutivo UEFA presieduto da Čeferin – commenta il Presidente Federale Marco Tura – si sono dimostrate lungimiranti, innovative ed efficaci, generando rinnovato interesse attorno al gioco più bello del mondo. Il tutto – conclude – riuscendo a conciliare le esigenze delle grandi Federazioni calcistiche e di quelle più piccole, come l'innovativa Nations League sta ad esempio dimostrare".