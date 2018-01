Scuola GuidarePilotare di Stohr, concluso il corso di guida sicura per 10 giovani sammarinesi

SAN MARINO - Si è svolto ieri 18 gennaio il corso gratuito di avviamento alla Guida Sicura all'Autodromo di Misano Adriatico. La perfetta combinazione tra la grande voglia di imparare e di mettersi alla prova dei 12 ragazzi sammarinesi, sei ragazze e sei ragazzi, che hanno partecipato all'iniziativa di GuidarePilotare di Siegfried Stohr, promossa congiuntamente dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese e dalla Segreteria di Stato allo Sport, e la preparazione degli esperti istruttori della Scuola di Pilotaggio ha portato al risultato che gli organizzatori si erano prefissati, cioè coinvolgere i partecipanti dando loro consigli di sicurezza alla guida. Dopo una mattina dedicata alla teoria ha preso il via, nel pomeriggio, la parte pratica. I ragazzi sono saliti sulle performanti BMW della scuola di pilotaggio e di fianco a ognuno di loro, a guidarli in tutta sicurezza, un istruttore della scuola; tra loro anche un sammarinese, William De Angelis, già pilota di due ruote nel mondiale 125 e Supersport. Tra gli esercizi, mirati soprattutto a gestire situazioni di emergenza in sicurezza, simulazione di guida sul bagnato, su fondo ghiacciato e superamento di ostacolo. Un'iniziativa di successo e molto apprezzata dai giovani che dimostra la costante attenzione della FAMS, supportata dalla Segreteria di Stato allo Sport, alle problematiche della sicurezza stradale con un occhio rivolto anche all'aspetto sportivo. I ragazzi hanno potuto anche scoprire, infatti, le prestazioni delle auto che hanno guidato in situazioni decisamente più impegnative di quelle che si affrontano tutti i giorni.