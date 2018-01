Franco Varrella è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino

SAN MARINO - Promessa mantenuta: ai sorteggi di gironi e calendario della UEFA Nations League (il 24 gennaio prossimo a Losanna) la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio si presenterà con il nuovo Commissario Tecnico al seguito. Alla guida della Nazionale di San Marino sarà Franco Varrella, già allenatore – tra le altre – di Bellaria e San Marino Calcio (gli estremi della sua esperienza trentennale in panchina), nonché vice allenatore di Arrigo Sacchi nella Nazionale Italiana nel biennio 1995-96.

Varrella è nato a Rimini il 25 gennaio 1953 e da fine anni Settanta al 2008 ha girato l'Italia come allenatore, confrontandosi con piazza prestigiose come Brescia, Salerno e Padova pur strizzando l'occhio spesso e volentieri a compagini emiliano-romagnole quali Forlì, Reggiana, Bellaria e Ravenna – per citarne alcune. Una vita passata nel calcio professionistico al quale resta legato a filo doppio anche in seguito all'esperienza sammarinese, collaborando con la Scuola Allenatori di Coverciano – tra le massime espressioni del coaching calcistico mondiale – in qualità di docente; ruolo che ricopre anche nelle numerose esperienze continentali nel Coach Education Programme della UEFA: l'ultimo, in ordine cronologico, l'ha portato a Dortmund circa un mese or sono.

"Crediamo che Franco Varrella sia la persona giusta – commenta il Presidente della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, Marco Tura – in quanto le sue qualità e competenze saranno fondamentali per far accrescere il livello della nostra Nazionale, ma anche per ristrutturare il settore tecnico sammarinese che – dopo le dovute analisi – non pensiamo abbia prodotto risultati soddisfacenti in relazione alle risorse investite. Ben inteso che questa non è una necessità della sola Nazionale e non solo su di essa si sofferma la valutazione, crediamo che tra le persone contattate la più adatta sia Varrella, con cui avvieremo un percorso comune. Credo potrà garantire una più alta formazione per gli allenatori del panorama calcistico sammarinese – conclude Tura –, nonché esperienza e rispetto per le regole a tutti i livelli, alla Nazionale come alla classe dirigenziale".

Si approccia a questa nuova avventura con tanto entusiasmo, Franco Varrella, che nei giorni scorsi ha già assistito ad alcuni incontri del campionato sammarinese e di quelli limitrofi per visionare alcuni dei giocatori interessati dalla Nazionale: "Vengo a San Marino per dare un impulso al movimento; il Presidente – commenta il neo CT – ha in mente un progetto molto ampio che abbraccia buona parte della piramide calcistica sammarinese al cui vertice è posta certamente la Nazionale".

Il primo Commissario Tecnico italiano nella storia della Nazionale di San Marino ha ben chiaro la realtà che lo attende, così come quelli che possono essere gli obiettivi: "Dovremo lavorare per ridurre il gap; chi ci precede nel ranking può attingere da un calcio fatto di professionisti, dunque parlare di miglioramento della posizione nella graduatoria continentale è piuttosto complesso. Quello che vogliamo – prosegue – è certamente assottigliare quanto più possibile il divario che intercorre tra noi e loro".

Obiettivo condiviso, linea comune: "Le qualità di Varrella sono sotto gli occhi di tutti e ben note a chi frequenta questo ambiente – commenta il Direttore Tecnico, Massimo Bonini –; la nostra realtà ha estremo bisogno di persone che conoscono il calcio e non credo ci sia nessuno più di Franco Varrella che possa garantirci quel complesso di conoscenze e capacità di cui necessitiamo. La UEFA Nations League (si parte il prossimo autunno, ndr) ci metterà a confronto con squadre più prossime al nostro livello, dunque poter contare sulle sue competenze e sulla sua abilità nel trasmetterle ai giocatori sarà determinante per poter crescere ulteriormente".