GP Tribul Mastercard San Marino e Riviera di Rimini: il Titano accende i motori

Presentato questa mattina il programma degli eventi dedicati e delle iniziative messi in campo dalla Repubblica di San Marino per gli appassionati delle due ruote che nei prossimi giorni visiteranno la Riders' Land per prendere parte all'11° edizione del Gran Premio Tribul Mastercard San Marino e Riviera di Rimini.

Mai come quest'anno la Repubblica ha giocato un ruolo determinante per creare una sinergia con le aziende del territorio, finalizzata a realizzare iniziative di color marketing al Misano World Circuit e all'interno del paese.

"Il Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini fa parte oramai del nostro DNA, della nostra cultura motoristica che ci accomuna e che vogliamo condividere con la vicina Romagna "terra di motori"", ha dichiarato il Segretario di Stato al Turismo, Augusto Michelotti. "La Repubblica di San Marino, si sta preparando ad ospitare numerose iniziative per fare in modo che la gara del 10 settembre non sia un avvenimento fine a se stesso ma che porti il coinvolgimento del nostro territorio in un evento eccezionale, a livello di visibilità planetaria, che da tempo ci vede protagonisti."

"L'edizione 2017 del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini sarà un appuntamento di grande significato sportivo e di coesione con i partner della vicina Regione Emilia Romagna. Quest'anno infatti è stato possibile sviluppare una formula vincente fra tutti i soggetti promotori e le aziende del territorio che hanno contribuito a creare un'attenzione mediatica esponenziale per un evento sportivo che crediamo possa continuare a sviluppare potenzialità e promozione in un distretto geografico unico e irripetibile. Un ringraziamento speciale a tutte le aziende che hanno collaborato al progetto, sperando che sia solo l'inizio di una lunga e proficua sinergia" ha affermato il Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi.

"Grazie alla nuova campagna di comunicazione, ideata dall'estro creativo di Aldo Drudi, abbiamo voluto dare un segno distintivo di stile al pubblico del circus della Moto GP. La texture utilizzata diventa un marchio di riconoscimento non solo nei manifesti ma sul territorio, così come in circuito. I promotori del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini hanno dato vita all'intervento di brandizzazione di 5 vie di fuga con la texture, realizzato in collaborazione con il Colorificio Sammarinese. Allo stesso modo la Repubblica di San Marino ha voluto portare un pezzo di circuito in centro storico. A partire dal 4 settembre infatti piazza Antonio di Paolo Fabbri, uno dei principali punti di accesso al centro storico della Repubblica dichiarata patrimonio Unesco, vestirà i colori della curva 16 del Misano World Circuit e diventerà teatro del contest promosso da Telecom Italia San Marino "Live in MotoGP 2017" che consentirà ai due fortunati vincitori di vivere l'esperienza della moto GP in diretta" sottolinea Nicoletta Corbelli, direttore dell'Ufficio del Turismo.

"La partnership con i promotori del GP Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini è nata nel modo più naturale possibile, non vi è infatti modo migliore per promuovere una azienda se non attraverso il proprio prodotto, Samoline, sul proprio territorio, San Marino, per farsi conoscere al mondo che guarderà di cosa è capace e quanta passione può esprimere il fertile contesto della MotorValley", afferma Benedetta Masi, Brand Manager del Colorificio Sammarinese, azienda leader certificata dalla FIM con il prodotto Samoline, pittura con la quale sono dipinti i cordoli nei circuiti internazionali in cui si disputa il campionato mondiale di Moto Gp.

"La mia famiglia ed io– rileva Davide Mularoni, Consigliere Delegato di Ceramica del Conca Spa - siamo davvero felici di essere stati coinvolti in questo importante appuntamento organizzato dalle Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo. La nostra famiglia ha le sue origini in questo territorio e la nostra stessa attività imprenditoriale, seppur internazionale, ha le sue radici profonde proprio qui. Veder sfilare le moto con il logo Del Conca, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, per le strade della Repubblica ha un sapore unico. Siamo davvero emozionati."

"E' un piacere far parte di un progetto così importante come quello messo in essere dall'Ufficio del Turismo di San Marino in occasione di questo GP" ha dichiarato Fausto Gresini – Team Manager Team Del Conca Gresini Moto 3 – Nel nostro piccolo siamo onorati di portare i colori del Team Del Conca Gresini Moto3 tra le strade della storica San Marino. I nostri piloti Fabio e Jorge saranno pronti a dare gas il prossimo mercoledì e, ne siamo certi, anche durante il fine settimana del Gran Premio".