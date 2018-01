Incontro con il Presidente della Camera di Commercio della Romania

E' iniziata ieri pomeriggio con un incontro proficuo con il Presidente della Camera di Commercio Mihai Daraban la Visita ufficiale in Romania del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi. Un incontro che ha favorito un ampio e articolato confronto sulle opportunità di collaborazione bilaterale, da favorirsi soprattutto attraverso la concreta implementazione dell'Agenzia per lo Sviluppo sammarinese. Dall'ampio scambio di vedute sui rispettivi sistema Paese, sono emerse interessanti valutazioni su forme di cooperazione indirizzate a rafforzare sensibilmente le relazioni e lo sviluppo economico-commerciale di entrambi gli Stati. Da parte romena, è stata espressa la massima disponibilità per il raggiungimento di collaborazioni reciprocamente utili, anche alla luce della condivisione comune relativa al progressivo sviluppo della diplomazia economica. Si è sottolineato infatti il ruolo crescente di una diplomazia indirizzata precipuamente ai percorsi di internazionalizzazione in corso e a promuovere e attrarre investimenti alla luce dei parametri internazionali adottati da entrambi i Paesi. Oggi Renzi incontrerà il Ministro degli Affari Esteri Teodor Melescanu e il Ministro Delegato per gli Affari Europei Victor Negrescu per proseguire un programma di Visita ufficiale che svilupperà tutti i temi propri del rapporto bilaterale.