Presentazione bilancio operatori economici: disposizioni transitorie

SAN MARINO - Con il Decreto Delegato 10 marzo 2020 n. 45 vengono stabilite alcune norme transitorie per l'anno 2020 relativamente alla presentazione dei bilanci. In dettaglio, viene prorogato il termine di cui all'articolo 7 comma 1ter del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n. 19, così rendendo applicabili le norme che hanno introdotto la redazione del bilancio su formato elettronico XBRL alle sole società anche per l'anno 2020. Inoltre, anche in accoglimento di quanto evidenziato dall'Associazione Nazionale Industria San Marino, in seguito alle difficoltà operative emerse in merito alla redazione della nota integrativa, è stata prevista per l'anno 2020 la possibilità di redigere la stessa in formato PDF o PDF/A.