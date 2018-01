Febal Casa presenta un progetto su terra brevettato e registrato

Prosegue l'innovativo, naturale e rivoluzionario progetto: KITCHEN GARDEN REVOLUTION, un progetto su terra registrato e brevettato. Cresce sempre più l'esigenza di pensare e vivere il benessere a 360 gradi, di avere uno stile di vita e una coscienza green. FEBAL CASA, per il prossimo Salone del Mobile '18, presenta l'innovazione green nella propria casa: dalla semina alla raccolta, un vero e proprio orto su misura. I ritmi intensi e frenetici, lo stress, l'inquinamento...quale luogo migliore del rifugio di casa propria? Dove ritrovare la perfetta armonia, partendo dalla propria cucina e con le proprie "terre": la terra in casa, il nuovo trend del futuro. Il nuovo benessere dell'anima. Come funziona? Ogni cassetto è un ecosistema di coltivazione, un orto indoor a tutti gli effetti, totalmente naturale dove poter coltivare, con estrema facilità, ortaggi, verdura e frutta all'interno del proprio ambiente domestico, anche in assenza di luce solare. KITCHEN GARDEN REVOLUTION by FEBAL CASA è stato realizzato grazie ad un esclusivo sistema di armadiature per la cucina e per il mobile componibile. Il sistema è dotato di speciali supporti, di impianti di irrigazione e di illuminazione led per permettere la crescita e la realizzazione di un vero e proprio "orto homemade". L'azienda 5 anni fa ha rivoluzionato il suo metodo progettuale investendo in un gruppo di lavoro, che con l'aiuto di professionisti esterni, analizza le dinamiche sociali, le nuove filosofie di vita e ipotizza i futuri scenari di vita all'interno del mondo casa. Tale metodologia si è concretizzata nel 2016 nell'ambiente cucina e successivamente, nel 2017, ha coinvolto la zona living con la progettazione di una nuova libreria. Le novità sono sempre in crescita e per il biennio 2018/19 FEBAL CASA presenterà un "mobile movibile" pensato per essere posizionato in qualunque ambiente, compreso il bagno, oltre ad una "parete mobile" che interpreterà l'esigenza di creare nuovi spazi all'interno dello stesso ambiente. Ecco la straordinaria ed esclusiva novità, una vera e propria "parete di vita", non più vista come divisorio, ma come un vero e proprio elemento di unione. Una struttura pensata e studiata per unire, non per separare. Per FEBAL CASA ciò che separa, unisce. Lo staff di ricerca sta inoltre lavorando ad un nuovo progetto, che coinvolge l'Università del settore agroalimentare e del design per esplorare il potenziale dell'agricoltura handmade. KITCHEN GARDEN REVOLUTION by FEBAL CASA è un brevetto esclusivo, intelligente e salutare: un green personalizzato che rigenera spirito e corpo. Dalla semina alla raccolta per il benessere quotidiano e naturale, perché coltivando la terra si coltiva anche la felicità. E la cura della psiche è alla base di tutto, a cominciare dalle proprie mura domestiche. "I semi hanno reso possibile la nostra alimentazione, hanno modificato il corpo umano e dato forma alla storia. Guardarli significa entrare in contatto con la meraviglia della natura, il mistero della vita, le radici dell'uomo". Tratto da "Semi" di Thor Hanson, il Saggiatore.