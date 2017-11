Consegnati i riconoscimenti di Excelsa Confindustria Romagna Award

Successo e grande partecipazione all'edizione 2017 di Excelsa Confindustria Romagna Award, l'iniziativa nata per dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali del territorio nei principali settori del fare impresa. La cerimonia conclusiva si è svolta martedì 14 novembre al Centro Congressi di Milano Marittima alla presenza del Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli e con la significativa partecipazione del Rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna Francesco Ubertini, Presidente di Giuria Excelsa 2017. Ha condotto l'evento la giornalista di Sky Tg24 Stefania Pinna. "Excelsa rappresenta un'occasione per riflettere sulle tante eccellenze imprenditoriali del territorio che è caratterizzato dalla presenza di aziende virtuose in vari campi e settori – spiega il Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli – Si tratta di una manifestazione positiva che promuoviamo per riconoscere i meriti di chi ogni giorno è impegnato in prima linea nel creare e promuovere il valore del fare impresa. Esempi che possono essere uno stimolo per tutti. La grande partecipazione delle aziende associate ci riempie di soddisfazione in particolare in questa prima edizione di area vasta che ha coinvolto Ravenna e Rimini". "Sono onorato di aver preso parte alla Giuria che ha premiato le eccellenze imprenditoriali del territorio romagnolo – commenta il Rettore Alma Mater Studiorum Università di Bologna Francesco Ubertini - Innovazione, studio e ricerca sono le parole chiave delle imprese impegnate, oggi, in progetti importanti che non possono non tenere conto delle trasformazioni e dei cambiamenti della società. Come rappresentante di un'Università attenta da sempre a temi come Sostenibilità, Innovazione, Imprenditorialità e Internazionalizzazione, sono convinto che la collaborazione tra tutti gli attori del territorio sia la strategia vincente per il futuro di tutto il Paese". I riconoscimenti sono stati attribuiti da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore e composta da rappresentanti di istituzioni, università, centri di ricerca, ed esperti di settore. Cinque le categorie di Excelsa: Ambiente e Sicurezza, Comunicazione/Marketing, Innovazione, Internazionalizzazione, Lavoro e Risorse Umane. Senza dimenticare la grande attenzione al sociale e culturale, a cui è dedicata una sezione particolare per puntare i riflettori sulle iniziative prive di natura commerciale delle aziende. A queste si aggiungono le categorie speciali Under 40 e Impresa Rosa i cui riconoscimenti si aggiungono a quello già attribuito ad una categoria ordinaria.