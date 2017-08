Confindustria Romagna, quindici giorni alla scadenza del bando di Excelsa

Mancano quindici giorni alla scadenza del bando per partecipare all'edizione 2017 di Excelsa – Confindustria Romagna Award, l'iniziativa nata con l'obiettivo di dare visibilità alle eccellenze imprenditoriali nei principali settori del fare impresa e che dopo il successo delle passate edizioni nel territorio di Ravenna, da quest'anno coinvolge anche le aziende riminesi. Obiettivo: ricordare il fine ultimo del fare impresa, generare benessere collettivo e diffuso. Cinque le categorie individuate: Ambiente e Sicurezza, Comunicazione/Marketing, Innovazione, Internazionalizzazione, Lavoro e Risorse Umane. Senza dimenticare l'impegno sociale e culturale, a cui è dedicata una sezione particolare per puntare i riflettori sulle iniziative prive di natura commerciale delle aziende. Le aziende possono candidarsi a una sola delle cinque Categorie Ordinarie a cui sono abbinate le Categorie Speciali Under 40 e Impresa Rosa i cui riconoscimenti si aggiungono a quello già attribuito ad una categoria ordinaria. Per partecipare le aziende entro il 15 settembre 2017 devono compilare il questionario della categoria e inviarlo alla Segreteria Organizzativa dell'iniziativa: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . I questionari saranno valutati da una giuria indipendente, presieduta dal magnifico rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Francesco Ubertini e composta da membri di istituzioni locali, regionali e nazionali. Regolamento e questionari: www.confindustriaromagna.it. La cerimonia conclusiva, nel corso della quale verranno conferiti i riconoscimenti, si terrà in autunno in una prestigiosa location della Romagna.